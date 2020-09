Agropecuária brasileira não precisa desmatar tanto e poderia ser mais sustentável, diz ambientalista

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira (28) mostrou que o uso da terra para a agropecuária foi responsável por 90% da perda de vegetação natural do Brasil.

O estudo foi feito pelo Mapbiomas, um projeto que envolve ONGs, universidades e empresas de tecnologia, e leva em conta os números do desmatamento entre os anos de 1985 a 2019.

Em entrevista à Sputnik Brasil, o engenheiro florestal Paulo Barreto, pesquisador do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), disse que a agropecuária causa diversos danos ambientais e para a população brasileira.

“A agropecuária causa vários tipos de danos ambientais, incluindo o desmatamento, a degradação do solo, a poluição das águas e o assoreamento dos rios que reduz o número de espécies de peixes, por exemplo. As queimadas além de matarem espécies da floresta geram poluição que adoecem e matam pessoas no entorno das áreas queimadas e em áreas distantes pela fumaça transportada pelo ar”, afirmou.

Segundo os dados do estudo, a área de vegetação perdida no período é equivalente a 573 cidades de São Paulo ou 87,2 milhões de hectares.

Paulo Barreto entende que por mais que seja natural a agropecuária ser a principal causadora do desmatamento, a questão da preservação ambiental poderia ser olhada com mais cuidado pelos produtores.

“É de esperar que a agropecuária seja a principal causadora do desmatamento, pois ocupa grandes áreas em comparação com as fábricas, mineração, cidades e a infraestrutura, porém a agropecuária brasileira não precisaria ter desmatado tanto. Por exemplo, 55% dos pastos no Brasil são degradados, isso indica um enorme desperdício. Seria possível produzir mais em áreas menores”, defendeu.