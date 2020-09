Cacique Raoni é internado com Covid-19

O líder indígena Kaiapó, Raoni Metuktire, foi internado na manhã desta segunda-feira (31) com sintomas de pneumonia. Ele testou positivo para covid-19, mas segundo o Instituto que leva seu nome informou, seu quado de saúde é “bom, sem febre, respirando normalmente e sem ajuda de oxigênio”.

Há uma mês o cacique Raoni havia sido internado com sintomas de uma severa anemia, úlceras intestinais e inflamação no cólon. Ele recebeu alta no dia 25 de julho, quando retornou para sua aldeia. Raoni apresentou ainda sintomas de depressão que teve início após a morte de sua esposa há dois meses atrás. Bekwyjkà Metuktire faleceu no dia 23 vítima de um infarto aos 89 anos.

Após um mês de alta,Raoni foi novamente internado com sintomas d pneumonia.Exames realizados e sorologia confirmaram COVID-19.Seu estado é bom,sem febre, respirando normalmente e sem ajuda de oxigênio.Raoni teve COVID-19 e q exames mostram presença de anticorpos e fora de perigo. pic.twitter.com/iBqE6Zu1Kj — Instituto Raoni (@InstitutoRaoni) August 31, 2020

Reconhecido internacionalmente por sua luta, Raoni é a principal voz em defesa da Amazônia e dos povos tradicionais. Ele foi Indicado por um grupo de intelectuais e ambientalistas ao Prêmio Nobel da Paz em 2020.

Fonte: Amazônia.org.br