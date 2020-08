Fundo climático para nações pobres promete liderar recuperação verde

Quinze novos projetos no mundo vão receber US$ 879 milhões

O Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) prometeu às nações em desenvolvimento que intensificará seus esforços para ajudá-las a atacar as mudanças climáticas enquanto tentam se recuperar da pandemia do novo coronavírus, aprovando US$ 879 milhões em apoio a 15 novos projetos no mundo.

Em reunião virtual de quatro dias, o fundo acrescentou o Afeganistão e o Sudão a uma lista de mais de 100 países a receber um total de US$ 6,2 bilhões para reduzir as emissões que estão aquecendo o planeta.

O Fundo Verde para o Clima foi estabelecido sob discussões climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010 para ajudar nações em desenvolvimento a lidar com o aquecimento global, e começou a alocar recursos em 2015.

O diretor executivo do GCF, Yannick Glemarec, afirmou que o fundo tem “papel chave a desempenhar para manter a ambição pelo clima na era da covid-19” e que buscaria melhorar a velocidade e eficiência de sua resposta às necessidades dos países em desenvolvimento.

O co-presidente da instituição, Nauman Bashir Bhatti, do Paquistão, disse que o financiamento climático será crucial para a recuperação da pandemia e que o fundo precisava aumentar seu apoio “mesmo durante estes momentos difíceis”.

As promessas chegam depois de pequenas ilhas criticarem o ritmo e o tamanho da assistência dada pelo fundo, afirmando que estavam sofrendo com os efeitos econômicos da pandemia e com os impactos das mudanças climáticas, como a elevação de mares e as tempestades mais fortes.

Fonte: Agência Brasil – EBC / Reuters