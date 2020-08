Leonardo DiCaprio fala sobre aumento das queimadas na Amazônia e critica Bolsonaro

‘Os incêndios florestais na Amazônia no ano passado foram devastadores o suficiente’, escreveu o ator.

Ator e ambientalista, DiCaprio mantém desde 1998 uma fundação que financia projetos em defesa das florestas

O ator americano Leonardo DiCaprio publicou em suas redes sociais críticas a postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), diante do aumento dos incêndios na região da Amazônia entre 2019 e 2020. Dicaprio citou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para mostrar o aumento de 28% dos incêndios na floresta amazônica em julho deste ano em comparação ao de 2019.

“O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para conter os incêndios, mas ele duvidou publicamente da gravidade deles no passado, alegando que oponentes e comunidades indígenas foram os responsáveis”, escreveu o ator em um post do Instagram no último sábado (15).

“Os incêndios florestais na Amazônia no ano passado foram devastadores o suficiente, mas com o clima mais seco este ano, assim como a pandemia do coronavírus que matou mais de 99 mil brasileiros, há uma preocupação crescente de que o desmatamento em andamento não esteja recebendo atenção suficiente”, afirmou DiCaprio.

No ano passado Bolsonaro criticou o ator Leonardo DiCaprio e o acusou de financiar a organização brasileira WWF para promover queimadas na Amazônia. Em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente declarou: “Agora, Leonardo DiCaprio é um cara legal, né? Dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia”.

O ator negou as acusações sem provas feitas pelo presidente Bolsonaro, em uma nota divulgada pelas agências Reuters e AP. Ele afirma não ter feito doações a nenhuma ONG. “Embora mereçam apoio, nós não financiamos as organizações citadas”, declarou.

Para finalizar o ator elogiou “o povo do Brasil que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural” e disse ter orgulho de estar do lado dos grupos que o protege. “O futuro desses ecossistemas insubstituíveis está em jogo e tenho orgulho de fazer parte dos grupos que os protegem”, afirmou.

Por: Nicole Matos

Fonte: Amazônia.org.br