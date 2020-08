No Pará, Bolsonaro destaca ações contra a covid-19

O presidente Jair Bolsonaro destacou hoje (13) as ações que o governo federal realizou no estado do Pará para o combate à covid-19, como a destinação de medicamentos, equipamentos, testes e materiais de proteção, além de R$ 2 bilhões em recursos. “É um dos estados, proporcionalmente, melhor atendido no combate ao vírus”, disse durante a inauguração do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém.

Bolsonaro lembrou que o governo adiou o pagamento de dívidas e adiantou recursos para que os estados mantivessem a saúde fiscal, mesmo com a perda de arrecadação, causada pela redução das atividades econômicas durante a pandemia. Para o presidente, a recuperação dos empregos também é importante.

“Desde o início já dizia, temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. E ambos devem ser tratados com a devida responsabilidade. Obras são importantes, sabemos, a vida não tem preço, mas o desemprego leva à depressão e leva à doença e morte”, disse.

Belém Porto Futuro

O parque urbano faz parte do projeto Belém Porto Futuro, de revitalização da área portuária da capital paraense. O projeto recebeu R$ 34,5 milhões em investimentos do governo federal.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o objetivo é transformar o local em um polo de desenvolvimento, para impulsionar o turismo e o comércio local, além de ampliar as opções de entretenimento, cultura e lazer para a população. A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas devam circular diariamente pelo local.

O projeto de revitalização é composto por parque urbano, zonas de estacionamento, praças e obras periféricas como a implantação de uma ponte para melhorar o tráfego local na região do Belém Porto Futuro.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Fernando Fraga