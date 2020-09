AmazoniAtiva facilita venda de produtos e ativos da Amazônia

AmazoniAtiva é uma iniciativa que defende e enaltece as riquezas naturais da região, desenvolvida pela BVRio para Rondônia, a plataforma foi estendida para ter produtos de toda a Amazônia Legal

Inicialmente projetada como parte do projeto de governança climática, com o intuito de promover a bioeconomia da Amazônia e criar uma conexão direta entre produtores locais, investidores e mercado consumidor, a BVRio, desenvolveu a plataforma de produtos e ativos ambientais AmazoniAtiva, que antes atuava apenas em Rondônia e a partir desta quinta-feira (10), foi estendida para ter produtos de toda a Amazônia Legal.

Como forma de valorizar e destacar a riqueza natural da região, a iniciativa facilita e amplia o desenvolvimento sustentável e promove pontes necessárias entre os empreendedores da Amazônia e os mercados preocupados com sustentabilidade, facilitando o acesso aos produtos por meio da vitrine online que respeitem a legislação ambiental e que contribuem para a redução do desmatamento da Amazônia.

“Além das riquezas naturais já presentes, mostrar a região é um enorme privilégio. São móveis e utensílios feitos de madeira, peças artesanais feitas com látex, frutos, sementes e fibras, polpas de frutas, cafés, óleos essenciais, resinas naturais, cosméticos naturais, fitoterápicos e muitos outros produtos. Nossa proposta é valorizar a produção com sustentabilidade e preservação da cultura local”, aponta Luiza Montoya, coordenadora de Projetos da BVRio.

Já são mais de 40 empreendimentos parceiros, na sua maioria grupos comunitários e familiares. Polpas de frutas, cafés, cosméticos, artesanatos, sementes, óleos e resinas são alguns dos produtos ofertados. “Queremos reafirmar e apoiar essa potência que é a Amazônia para todo o mundo, valorizando o trabalho dos povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, pequenos e médios empreendedores, agricultores familiares e lideranças femininas”, explica Montoya.

Além de produtos, a plataforma é uma interface também para os diferentes ativos financeiros gerados na região. Os detentores de créditos de carbono, cotas de reserva ambiental, certificados de redução de emissões, créditos de logística reversa e outros tipos de instrumentos financeiros oriundos de serviços ambientais, têm na AmazoniAtiva uma oportunidade de encontrar investidores e apoiadores para suas iniciativas.

O desenvolvimento do projeto contou com a parceria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e recursos da agência de cooperação internacional da Noruega (NORAD), por intermédio do PNUD e da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF, na sigla em inglês).

Para o consumidor final, o contato será direto com os produtores, a partir do site da AmazoniAtiva. Já para os produtores interessados em incluir seus produtos, basta preencher o formulário e o termo de anuência disponíveis no site e aguardar o contato da equipe da BVRio.

Fonte: Amazônia.org.br