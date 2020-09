Ibama atualiza sistema digital antifraude para controle da madeira

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lançou nesta terça-feira (8) o Sinaflor+. O sistema é uma atualização do antigo Sinaflor, criado em 2012 para garantir o controle no manejo da madeira, rastreando desde a origem e fortalecendo o combate ao desmatamento ilegal.

Segundo o Ibama, no sistema antigo, a vinculação entre madeira extraída e árvore original era feita por amostragem aleatória. No Sinaflor+, as árvores destinadas ao corte seletivo são 100% identificadas por geolocalização e cada produto florestal pode ser rastreado até o ponto exato de onde foi originalmente extraído.

Além de prevenir fraudes, o sistema tem assinatura eletrônica e QR code no novo modelo de autorização. A medida visa assegurar mais transparência à fiscalização e mais rigor.

O Sinaflor+ conta ainda com um painel de controle integrado para o usuário, com ferramentas que vão de histórico a busca inteligente, facilitando o gerenciamento de autorizações e pendências por parte do empreendedor.

Em fase inicial, o sistema foi testado desde 24 de agosto por mais de 500 usuários capacitados, entre membros de órgãos ambientais, responsáveis técnicos vinculados aos representantes setoriais e analistas do próprio Ibama. No período, foram emitidas mais de 100 autorizações no novo sistema.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Fábio Massalli