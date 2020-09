Ricardo Salles e Mourão compartilham vídeo com informações falsas sobre a Amazônia

“Recebi este vídeo, Amazônia não está queimando”, escreveu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no Twitter ao compartilhar um vídeo criado pela Associação de Criadores do Pará (AcriPará). Além da legenda que afirma que o bioma não está em chamas e com dados falsos, o vídeo apresenta entre as imagens um Mico-Leão-Dourado, animal endêmico da Mata Atlântica.

Recebi este vídeo, “Amazônia não está queimando” … pic.twitter.com/l6iG0uGhhU — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 9, 2020

O vídeo reforça a falsa ideia de que se não vejo, não existe. “Você está sentindo cheiro de fumaça?”, inicia a narração, seguido da resposta “Claro que não! Pois a Amazônia não está queimando”. A informação é falsa. Segundo dados sobre queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de 01 de janeiro até ontem, foram registrados 56.425 focos de calor na Amazônia. Altamira é vice-campeã de municípios com queimadas em 2020, só perdendo para Corumbá, no Mato Grosso do Sul (Pantanal).

A peça também sugere que a população pergunte a si mesma se está ou não ocorrendo queimadas na Amazônia e questiona se o público irá acreditar em “quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos”, referindo-se a informações divulgadas por instituições de pesquisa que mapeiam o desmatamento e queimada no Brasil há mais de 30 anos.

Outro ponto encontrado no vídeo é a falta de créditos das filmagens, que são apresentadas como “imagens internet”, no canto superior esquerdo da tela.

Além de Salles, o vice-presidente, Hamilton Mourão também compartilhou o vídeo e copiou o último trecho que afirma que o Brasil é o país que mais preserva as floresta no mundo – a Suécia (69%), a Finlândia (73%) e a Eslovênia (62%) têm mais florestas que o Brasil (59%) em proporção ao território.

“De que lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos?” O Brasil é o país que mais preserva suas florestas nativas no mundo. Essa é a verdade.Nós cuidamos! #ConselhoNacionalDaAmazoniaLegal #QueimadaNÃO pic.twitter.com/TkWi0uclo1 — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) September 10, 2020

Por: Wanessa Alves

Fonte: O Eco