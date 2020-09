Saiu a lista tríplice para direção do INPE, mas nomes ainda são desconhecidos

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) já está com os nomes dos três candidatos a novo diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais escolhidos pelo Comitê de Busca. Desde agosto de 2019 o órgão é dirigido por um interino, o militar da Aeronáutica Darcton Policarpo Damião.

Damião é um dos candidatos à vaga. Ele comanda, a pedido do MCTIC, uma reestruturação no órgão, que trará grandes mudanças na forma como o INPE é hoje ordenado, com extinção e fusão de coordenações.

Segundo ((o))eco apurou, a portaria de criação do Comitê de Busca nunca previu a publicação dos indicados na lista tríplice, mas os nomes sempre vazaram, o que dessa vez não ocorreu até o momento.

Há um temor de que a lista jamais venha a público e que o nome escolhido do governo não seja um dos três indicados pelo colegiado. “Há uma expectativa da comunidade [do Instituto] de ter à frente do INPE novamente um diretor legítimo e que possa defender o órgão como instituição pública e civil, e que não hesite em denunciar os poderosos, mesmo do governo, quando eles servirem a interesses outros que não o serviço público”, disse uma fonte interna do INPE que preferiu não se identificar.