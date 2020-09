Sob ameaça de morte, lideranças indígenas lutam para proteger floresta no Maranhão

Adriana Carvalho, coordenadora do Núcleo de Assessoria Indígena da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) destaca como avanço a criação do Comitê Regional para os Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, ligado ao Comitê Global. Com a participação de órgãos institucionais e representações de todos os estados que compõem a Amazônia legal, o Comitê foi criado em reunião ocorrida em novembro de 2019, em São Luís.

No Maranhão, Carvalho explica que os órgãos têm dialogado com os indígenas para criar um Plano Estadual de Segurança. “O que órgãos de competência do estado e órgãos vinculados à estrutura do governo do Maranhão podem fazer para reduzir os danos sobre as terras indígenas? Esse é um produto muito importante que podemos entregar para a sociedade [..] que provavelmente vai ser gerido na discussão com os guardiões da floresta, com os municípios, com as secretarias de meio ambiente, segurança pública e diálogo com todas as estruturas do governo que podem contribuir […] e, a partir daí, a gente ter, de fato, ações contínuas, permanentes e que vão realmente mudar esse cenário.”

No entanto, o processo histórico de resistência dos povos indígenas aponta a autodefesa como primordial para a sobrevivência dos povos e preservação da Amazônia, como explica Torino. “Hoje em dia o que nós, povos indígenas, temos apostado dentro do estado do Maranhão é a autodefesa dos nossos territórios, das nossas vidas, das nossas comunidades. Porque os órgãos responsáveis pela proteção territorial dentro do estado do Maranhão, como um todo, não têm atuado com eficácia.”

Ainda segundo Torino, apesar das dificuldades, o trabalho dos guardiões é o que tem mantido a floresta em pé e a esperança de sobrevivência física e cultural do seu povo preservada.

“Isso tem sido importante para a gente garantir não só os limites da nossa terra, mas os nossos recursos naturais existentes e a nossa sobrevivência física e cultural dentro dos nossos territórios e principalmente das nossas vidas […] porque o trabalho que eles fazem, além de reconhecimento, plantação de mudas, de viveiros, também tem ajudado na qualificação de denúncias contra a própria vida e a questão ambiental.”

Apesar do momento de crise, a defesa do que ainda têm é o mais importante.

“Continuamos nas terras, tendo no entorno um monte de monoculturas, rodovias, linhas de transmissão, e o que sobrou dentro do espaço é isso. A defesa do que temos agora é o mais importante”, encerra Torino.

Por: Mariana Castro

Fonte: Brasil de Fato