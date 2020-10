Cacique Megaron Txucarramãe está com sintomas do novo coronavírus

Em sua conta pessoal no twitter, Mayalú Txucarramãe, filha do cacique Megaron Txucarramãe, informou nesta segunda-feira (05) que o pai está com sintomas do novo coronavírus há cinco dias.

O meu silêncio, é a angústia no coração e ao mesmo tempo pensamentos de força e fé. Dessa vez, é meu pai que está na aldeia com os sintomas do COVID-19, os testes rápidos só vai comprovar se fizer no 13° dia, hoje é o 5° dia com sintomas, então se fizer o teste dará negativo. — Mayalú Txucarramãe (@MayaTxucarramae) October 5, 2020

O cacique Megaron Txucarramãe é uma das mais importantes lideranças Kayapó da Terra Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Junto com seu tio, o cacique Raoni Metuktire, tornou-se um ícone no país e no mundo da luta pelos direitos dos povos indígenas.

Megaron trabalhou por 30 anos na Funai (Fundação Nacional do Índio), até ser demitido em 2011, e sofrer perseguição política por ser um dos maiores opositores à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, Pará, o principal projeto desenvolvimentista do governo Dilma e inaugurada em novembro de 2019 durante o governo de Bolsonaro.

(Foto: Juliana Pesqueira/Amazônia Real)

Fonte: Amazônia.org.br