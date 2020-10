DC terá Yara Flor, indígena da Amazônia brasileira, como nova Mulher Maravilha

Anuncio foi feito nesta quinta-feira (15) no site oficial nos EUA

Yara Flor, a nova Mulher-Maravilha, é brasileira Imagem: Reprodução/DC

Yara Flor foi a “escolhida” pela DC Comics para herdar o manto da heroína mais famosa da editora: a Mulher Maravilha. Nascida em uma comunidade indígena na Amazônia Brasileira, a identidade de Yara ainda não foi revelada por completo, o curto spot mostra apenas que ela viverá aventuras ao lado do Superman que também terá uma nova identidade, Jon, filho de Clark Kent .

“Apesar da gente ver ela atualmente ativa como a Mulher-Maravilha, eventualmente vamos descobrir sua origem – parcialmente com ela entendendo o que isso significa, de onde ela é, por que ela é isso, como ela se relaciona com Diana e com as outras amazonas”, afirmou o editor do grupo de Superman, Jamie S. Rich, ao site IGN.

A DC é uma empresa de quadrinhos, responsável por uma das maiores franquias de HQ do mundo. O anúncio feito nesta quinta-feira no site oficial da DC também trás alguns detalhes sobre o futuro dos principais heróis da editora. Superman e Yara Flor farão parte da saga batizada de “DC Future State”, que será publicada em 2021.

Fonte: Amazônia.org.br