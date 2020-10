Inpa promove webinar sobre desafios contemporâneos das tecnologias sociais na Amazônia

O evento online não requer inscrição e será transmitido pelo canal do YouTube do Inpa /AscomInpa

Na próxima quarta-feira (07), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) vai realizar o webinar Tecnologias sociais na Amazônia: desafios contemporâneos, às 18h30 (de Manaus), com transmissão pelo canal do canal do Youtube do Inpa (/AscomInpa). O objetivo é discutir o uso da tecnologia social como alternativa para inovar na solução de problemas dentro de um cenário pandêmico.

Para a coordenadora de Tecnologia Social do Inpa, Denise Gutierrez, é necessário produzir respostas para o enfrentamento dos efeitos do Coronavírus nos contextos sociais, que geraram perda de emprego, queda do PIB, retração das atividades econômicas e atraso nos processos de formação educacional.

“Se, desde sempre tivemos bolsões de pobreza e exclusão social nas áreas periféricas do país, como é o caso das regiões norte e nordeste, agora essas desigualdades se aprofundaram ainda mais. Qual o futuro que nossos jovens terão nesse cenário? Poderemos continuar a depender apenas das providências do setor governamental? Ou será que teremos uma outra via de possibilidade para desenhar processos mais inclusivos?”, questiona a coordenadora.

O webinar terá como palestrantes convidados o diretor do Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social (Nides/UFRJ), Felipe Addor; o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Lindomar de Jesus; e a professora titular da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Maria do Perpétuo Chaves. A mediação será feita por Gutierrez.

Aumento na produção científica

O desafio de não se render à improdutividade e de manter ações e metas institucionais, mesmo que de forma remota, aumentou a produção científica no Inpa, inclusive de materiais de tecnologia social que envolvem a reflexão e execução de tarefas.

Uma das obras sobre a temática é “Inovação na Amazônia”, produzido em parceria com o Inpa. Trata-se de uma reflexão teórico-crítica da tecnologia convencional diante da tecnologia social, com estudo dos fenômenos que geram impactos sobre o ecossistema de inovação e os recursos que podem ser utilizados para produção de ciência e tecnologia aplicados à cultura regional.

Outra publicação é a revista Terceira Margem Amazônia, da Embrapa, na qual um dos capítulos trata do VII Workshop de Tecnologia Social do Inpa, ocorrido em 2018. O evento discutiu Economia solidária e gestão estratégica pública.

No período também foram produzidas cartilhas de apoio técnico para pequenos produtores da agricultura familiar, resultado dos trabalhos de pesquisa e extensão do instituto e instituições parceiras.

“Nós do Inpa precisamos caminhar muito na direção das comunidades, gerando oportunidades de troca de conhecimentos e ajudando a promover maior inclusão social. Em tempos do ‘novo normal’, precisamos focar nossos esforços em áreas de desenvolvimento tecnológico que atendam às necessidades mais fundamentais das pessoas e grupos”, destaca Gutierrez.

Exemplos de tecnologias sociais desenvolvidas pelo Inpa:

Adubação verde Emprego de defensivos naturais Boas práticas de preparo e higienização de alimentos Produção sustentável de mel e hortaliças não convencionais da Amazônia Aproveitamento de madeiras nobres para confecção de objetos Enriquecimento da alimentação pelo emprego de cascas de frutos amazônicos

Fonte: INPA