Ministério da Saúde inicia 15ª missão para atender indígenas com covid

Cerca de 4 mil indígenas de Roraima receberão testes e medicamentos

O Ministério da Saúde informa que iniciou nesta terça-feira (20) nova missão de combate à covid-19 e à malária junto a comunidades indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami e Leste de Roraima.

Conforme o comunicado, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e o Ministério da Defesa estão levando atendimento médico e insumos às populações indígenas residentes em áreas de fronteira do estado. Cerca de 4 mil indígenas das aldeias próximas ao Polo Base Auaris serão assistidos, receberão medicamentos, e testes para a detecção da covid.

“Essa é a 15ª missão interministerial para reforçar à assistência e auxiliar no enfrentamento à Covid-19 entre indígenas”, salienta a nota oficial.

Dados do Instituto Socioambiental contabilizam mais de 37 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e 856 mortes, entre 158 povos em todo território nacional. Mas os dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que já foram registrados desde o início da pandemia do novo coronavírus 31.457 casos confirmados de indígenas infectados pela covid-19, sendo que 27.056 estão recuperados e 465 resultaram em óbitos. Atualmente, 3.894 indígenas estão contaminados pelo vírus.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Liliane Farias