Morre Amandio Micolino, plantador de florestas no Xingu e Araguaia

Amandio Micolino se engajou no desafio de reflorestar as áreas degradadas do Xingu e Araguaia, no Mato Grosso. Na região desde a década de 1970, ele desmatou parte de sua propriedade para a agropecuária, mas a partir de 2008, com apoio do ISA, começou a recuperar áreas da Fazenda São Roque. Micolino faleceu no dia 24/9, em Goiânia aos 89 anos. Seu legado seguirá vivo nas florestas que plantou.

“Eu gosto de reflorestamento. Naquele tempo desmatei porque precisava e hoje planto árvores porque quero deixar um exemplo para meus filhos e netos”, disse em entrevista para o blog da Rede de Sementes do Xingu. [Leia na íntegra]

Amandio era natural do Rio Grande do Sul. Quando tinha 10 anos, contou, acompanhava seu pai na derrubada do mato para fazer roça na região próximo ao rio Uruguai. “A gente não levava água junto. Quando tinha sede, cortava cipó e saia quase um litro de água. A árvore e a água são duas coisas que não vivem separadas: a água não vive sem a árvore e a árvore não vive sem a água. Aí tem um casamento, um segredo entre as duas”. Sua fala foi publicada no livro “Agricultores que Cultivam Árvores no Cerrado”.

Amandio Micolino na área que ele mesmo reflorestou na fazenda São Roque, em Canarana|Rafael Govari-ISA

Luciano Eichholz, que foi técnico do ISA entre 2008 e 2011, conta que Amandio dizia que tinha chegado um momento da vida em que gostaria de contribuir para deixar um legado para as próximas gerações, e que o jeito de resolver isso seria plantando árvores. “Amandio sempre realizou o trabalho de plantar florestas com muito entusiasmo e felicidade e que sempre voltava a afirmar que ele estava fazendo para deixar para a sociedade, para as futuras gerações”.

“Eu sempre pensava em fazer alguma coisa, plantar alguma coisa, pro meio ambiente, que tanta riqueza me deu. Então eu fiz esse plantio, mas não foi com interesse de ganhar dinheiro. Fiz pra deixar alguma coisa para o futuro”, disse no livro “Agricultores que Cultivam Árvores no Cerrado”

Essa e outras histórias do Sr. Amandio foram contadas nas inúmeras visitas em sua propriedade, a Fazenda São Roque, para conhecer o trabalho que estava sendo realizado.

Em 2013, uma expedição para mostrar os resultados da Campanha Y Ikatu Xingu, que nasceu em 2004 com o objetivo de recuperar e preservar as nascentes e matas ciliares do Rio Xingu visitou a proepriedade.

Quando os participantes ainda desciam do ônibus, Sr. Amandio perguntou: “Vocês falam brasileiro?” Depois de ter certeza de que todos o entendiam, Micolino começou a contar histórias. Explicava como mudaram as condições de vida desde sua chegada ao Mato Grosso na década de 1970, com os “pioneiros” sulinos que vinham de longe e do frio. Falou com emoção das dificuldades de escoar a produção de grãos no período das chuvas, das carretas de arroz perdidas em atoleiros, de pessoas que perderam seus investimentos e tiveram que voltar para o sul. A decisão dele, à época, de plantar um cafezal onde havia a mata ciliar do rio Tanguro, foi o que o ajudou a garantir seu sustento. Logo depois depois contava os motivos que o levaram a restaurar florestas nativas em sua propriedade.

Micolino com os alunos da Escola Estadual de Canarana|Rafael Govari-ISA

Em uma visita de alunos de uma escola estadual de Canarana, Micolino explicou com orgulho como ele começou a plantar árvores. Na década de 1980, o cafezal foi destruído por causa de um incêndio e ele decidiu transformar a área em pastagem. Os animais silvestres sumiram e a água do rio Tanguro baixou. Foi então que a vontade de plantar a mata de volta bateu mais forte. Hoje a realidade é diferente: “A floresta que já se criou trouxe todo tipo de bicho, até onça começou a aparecer por aqui, e a água do rio Tanguro aumentou”.

Amandio sempre fez questão de mostrar o trabalho realizado na fazenda, e que todos os visitantes assinassem o livro de presença.

Em uma outra oportunidade, em entrevista a repórter Giovana Girardi, do jornal O Estado de São Paulo, Sr. Micolino contou que “depois de uns 20 anos, vi que começou a desandar demais o desmatamento. Começaram a entrar uns grandes, desmatar de uma vez mil, dois mil hectares. Eu pensei: isso aí vai dar um desastre. Cada vez fica pior. A água e as árvores são um casamento, nenhum vive sem o outro. Aí percebi que precisava começar a reflorestar.”

Quando a repórter perguntou se achava que poderia ocorrer um desastre ambiental, Micolino respondeu: “Se tem uma tormenta, é a mata que ajuda a segurar. Se fica tudo livre, o vento cria mais força. E a raiz da árvore é um encanamento que leva a água pra baixo. O lençol tá fracassando. O que tá havendo, com esse calorão que temos? Eu sei: o que acontece é que o equilíbrio da natureza está sendo destruído.”

A equipe do ISA expressa seus sentimentos à família de Amandio Micolino, nosso parceiro de tantas lutas. Fica nossa sincera homenagem e agradecimento ao Sr. Amandio, que plantou muito mais do que sementes na terra, plantou esperança e deixou um grande legado para o Xingu e Araguaia.

Amandio Micolino e o cacique Kuiussi Khiset-je na fazenda São Roque, em Canarana|Letícia Leite-ISA

