MPF recebe relatório final da CPI da Saúde no Amazonas

Foto: MPF/AM

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) conduzida pela na Assembleia Legislativa do Amazonas com o objetivo de apurar possíveis desvios de recursos públicos da saúde no estado durante a pandemia e em gestões anteriores.

A CPI foi oficialmente encerrada no final de setembro deste ano, após 120 dias de trabalhos. O presidente da comissão, deputado Péricles Rodrigues do Nascimento (PSL), e o relator da CPI, deputado Fausto Vieira Júnior (PRTB), entregaram pessoalmente o relatório final ao procurador-chefe do MPF no Amazonas, Thiago Corrêa e solicitaram a análise detalhada das informações e conclusões apontadas pelo relatório final acerca da aplicação de verbas federais da saúde no Amazonas.

Segundo Corrêa, o documento será formalmente registrado e distribuído automaticamente pelo sistema a um dos ofícios ligados ao Núcleo de Combate à Corrupção (NCC) do órgão, que irá analisar as informações e decidir sobre as eventuais medidas de apuração a serem adotadas.

Fonte: MPF