Amapá volta a divulgar dados sobre a covid e não registra nenhuma morte nesse domingo

Nesse domingo (8), o mundo ultrapassou os 50 milhões de infectados pelo coronavírus, segundo informações da Reuters. A segunda onda do vírus, registrada nos últimos 30 dias responde por um quarto desse total.

O Brasil confirmou 10.554 novos casos da doença nesse domingo e acumula 5.664.115 brasileiros infectados pelo vírus desde o início da pandemia. Em relação ao número de vidas perdidas, o país contabiliza 162.397 mortes, com 128 novos óbitos confirmados nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Os dados divulgados nesse domingo não contabilizam São Paulo, por causa de problemas técnicos no sistema de informação. O estado paulista segue registrando o maior número de casos e óbitos no país, com 1.125.936 e 39.717 respectivamente.

