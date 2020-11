“Campeão de desmatamento”, senador Irajá Abreu é acusado de estupro

Em nota, parlamentar nega imputação, afirma que denúncia é “infame” e diz que advogado pedirá corpo de delito em modelo

Em 2018, quando era deputado federal, Irajá Filho foi apontado como o parlamentar “campeão em desmatamento” na Câmara dos Deputados – Jane de Araújo/Senado

O senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), filho da também senadora Kátia Abreu (PDT), foi alvo de uma denúncia de estupro na madrugada desta segunda-feira (23), em São Paulo. Uma modelo de 22 anos registrou boletim de ocorrência (B.O.) contra ele no 14º Distrito Policial da capital paulista, em Pinheiros. Ela alega ter sido estuprada pelo parlamentar dentro de um hotel no bairro Itaim Bibi, zona nobre da cidade. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a modelo teria conhecido o senador em um almoço e os dois teriam ido juntos a uma balada, onde consumiram álcool. Na sequência, a jovem teria perdido a consciência e acordado em um flat junto com Irajá Filho e em meio a uma relação sexual forçada. O parlamentar teria fugido depois disso e antes da chegada da Polícia Militar, acionada por amigos da jovem.

As autoridades policiais determinaram o isolamento do quarto para periciar o local e solicitaram imagens internas do hotel para tentar elucidar o caso.

Em nota enviada à imprensa, Irajá Filho negou as acusações e se disse surpreso com a denúncia, que classificou como “infame”. “Eu sempre pautei minha vida profissional, pública e pessoal pela ética, respeito e retidão, sendo inimaginável ser acusado de algo dessa natureza”, afirmou, ao dizer ainda que teria interesse no esclarecimento da história.

“Solicitei que meu advogado, Daniel Bialski, reforçasse às autoridades responsáveis pela investigação do caso que requisitassem a realização de exame de corpo delito na acusadora para comprovar a verdade. Ressalto que compareci espontaneamente à delegacia responsável pela apuração dos fatos e pedi para ser submetido, voluntariamente, a exame de corpo de delito e toxicológico, tudo para desmistificar o quanto aleivosamente alegado.”

“Campeão em desmatamento”

Em 2018, quando era deputado federal, Irajá Filho foi apontado como o parlamentar “campeão em desmatamento” na Câmara dos Deputados. A denúncia partiu do site Repórter Brasil, a partir de dados do Ruralômetro, painel que monitora a atuação de deputados em temas ambientais e rurais.

De acordo com a página, em 2010, Irajá chegou a ser autuado pelo Ibama por ter desmatado uma área equivalente a 75 campos de futebol para dar espaço para a monocultura do eucalipto. O local abriga vegetação de preservação permanente, o que lhe rendeu uma multa no valor de R$ 120 mil.

Segundo a mesma reportagem, ele teria recebido, em 2014, R$ 361 mil em doações de campanha vindas de empresas desmatadoras ou que já haviam sido multadas por infrações ambientais. Na época, Irajá Filho afirmou ao portal que “todas as doações foram realizadas dentro da lei, devidamente declaradas e aprovadas pelo TRE-TO”.

Por: Cristiane Sampaio

Fonte: Brasil de Fato