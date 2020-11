Comedy Wildlife Photography: os flagrantes divertidos e vencedores da edição 2020

Há 15 anos os idealizadores do concurso de fotografia internacional Comedy Wildlife Photography trazem mais alegria e leveza a um assunto importante: a preservação da vida selvagem. Foi com esse objetivo que o fotógrafo inglês Paul Joynson-Hicks criou a competição, em 2015.

E há poucos dias foram revelados os nomes dos ganhadores da edição 2020, autores das fotografias escolhidas pelo júri e uma delas, pelo voto popular.

O grande vencedor foi Mark Fitzpatrick, que fotografou uma tartaruga marinha, que parece estar levantando seu dedo do meio, um gesto que muitos humanos fazem quando querem mandar um recado desaforado para alguém.

“Eu estava nadando ao lado da tartaruga na Ilha Lady Elliot, na Grande Barreira de Corais, quando ela me mostrou o dedo do meio”, contou o Fitzpatrick.

A imagem também levou o prêmio na categoria “Criaturas Marinhas”. Já a foto que abre este post foi a ganhadora em “Criaturas do Ar”.

“Quando esta libélula Azure lentamente acordou, ela percebeu minha presença. Eu estava alinhado para tirar uma foto de perfil de suas asas e corpo, mas de forma bastante sensata, ela reagiu ao humano com a câmera, colocando um talo de grama entre mim e ela. Eu tirei a foto de qualquer maneira. Só mais tarde percebi o quão característica era. E o quanto a ela se parecia com um dos muppets”, brincou Tim Hearn, autor do flagrante.

Charlie Davidson foi o vencedor na categoria “Criaturas Terrestres”, com a pose engraçada, abaixo, do guaxinim acordando e se espreguiçando, ao sair de um toca no tronco de uma árvore.

Daisy Gilardini levou o prêmio na categoria “Incrível Portfólio de Internet”, com a sequência que mostra um urso pardo que parece estar soltando alguns “gases” e ele mesmo não aguenta com o cheiro tóxico liberado.

Quem conquistou o “Voto Popular” foi Roland Kranitz, com a imagem do esquilo, que parece estar cantando a música “O Sole Mio”, diz o autor da foto.

Por último, Olin Rogers foi o escolhido na categoria “Jovem Talento”, com os dois filhotes de leão africanos.

Por: Suzana Camargo

Fonte: Conexão Planeta