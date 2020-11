Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura de São Luís

Capital do Maranhão tem 699.954 eleitores

Dez candidatos concorrem à prefeitura de São Luís, cidade com população estimada pelo IBGE em 1,1 milhão de pessoas. Segundo o TSE, a capital tem um total de 699.954 eleitores. Dois candidatos – Adriano Sarney e Madeira – chegaram a ter o registro deferido, mas acabaram renunciando à candidatura ainda durante a campanha. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (saiba mais aqui):

Centro Histórico de São Luís Douglas Junior/MTur

Bira – O candidato do PSB, de 52 anos de idade, é deputado e tem o ensino superior completo. Ele declarou R$ 950 mil em bens.

Duarte – O candidato da coligação Resgate o Amor pela Ilha (Avante/PL/PTC/Republicanos/Patriota) é advogado, de 34 anos de idade. Ele declarou bens no valor de R$ 646 mil.

Eduardo Braide – O candidato da coligação Pra Frente São Luís (Podemos/PSD/PMN/PSC/PSDB), de 44 anos, atualmente é deputado e tem ensino superior. Ele declarou R$ 1,03 milhão em bens.

Hertz Dias – O candidato do PSTU, de 50 anos, é professor de ensino médio e não declarou bens.

Jeisael – O candidato da Rede é jornalista e redator, tem ensino superior completo e 41 anos de idade. Ele declarou R$ 225,6 mil em bens.

Neto Evangelista – O candidato da coligação Vamos Juntos por São Luís (PDT/PTB/MDB/PSL/DEM), de 32 anos de idade, tem ensino superior completo e é atualmente deputado. Ele declarou R$ 914,9 mil em bens.

Professor Franklin – O candidato do PSOL, de 47 anos de idade, é professor de ensino superior. Ele declarou R$ 139,1 mil em bens.

Rubens Junior – O candidato da coligação Do Lado do Povo (PCdoB/PP/DC/Cidadania/PMB/PT), de 36 anos, é atualmente deputado. Ele declarou bens no valor de R$ 943 mil.

Silvio Antonio – O candidato do PRTB, de 51 anos, é administrador e tem ensino superior completo. Ele declarou bens no valor de R$ 422,1 mil.

Yglésio Moyses – O candidato do PROS, de 40 anos, tem ensino superior e é atualmente deputado. Ele declarou R$ 2,3 milhões em bens.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Nathália Mendes/Denise Griesinger