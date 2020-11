Mudanças climáticas e a demanda por alimentos podem reduzir os habitats naturais em quase um quarto

Mamíferos, pássaros e anfíbios em todo o mundo perderam em média 18% de sua área de habitat natural como resultado de mudanças no uso da terra e mudanças climáticas, concluiu um novo estudo. Na pior das hipóteses, essa perda poderia aumentar para 23% nos próximos 80 anos.

O estudo, publicado hoje na revista Nature Communications , analisou mudanças na distribuição geográfica de 16.919 espécies de 1700 até os dias atuais. Os dados também foram usados para prever mudanças futuras até o ano 2100 em 16 cenários climáticos e socioeconômicos diferentes.

Uma abundância diversificada de espécies sustenta as funções essenciais do ecossistema, desde a regulação de pragas até o armazenamento de carbono. A vulnerabilidade das espécies à extinção é fortemente impactada pelo tamanho de sua distribuição geográfica, e o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação requer uma melhor compreensão de como as áreas de distribuição mudaram no passado e como irão mudar em cenários futuros alternativos.

“O tamanho do habitat de quase todas as aves, mamíferos e anfíbios conhecidos está diminuindo, principalmente por causa da conversão de terras pelos humanos à medida que continuamos a expandir nossas áreas agrícolas e urbanas”, disse o Dr. Robert Beyer, do Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge, primeiro autor do relatório.

Algumas espécies são mais impactadas do que outras. Preocupantes 16% das espécies perderam mais da metade de sua distribuição histórica natural estimada, um número que pode aumentar para 26% até o final do século.

A distribuição geográfica das espécies diminuiu recentemente de forma mais significativa nas áreas tropicais. Até cerca de 50 anos atrás, a maior parte do desenvolvimento agrícola estava na Europa e na América do Norte. Desde então, grandes áreas de terra foram convertidas para a agricultura nos trópicos: desmatamento de floresta tropical para plantações de dendezeiros no Sudeste Asiático e para pastagens na América do Sul, por exemplo.

À medida que os humanos movem suas atividades para os trópicos, o efeito nas áreas de distribuição de espécies está se tornando desproporcionalmente maior por causa de uma maior riqueza de espécies nessas áreas e porque as áreas naturais dessas espécies são menores para começar.

“Os trópicos são hotspots de biodiversidade com muitas espécies de pequeno porte. Se um hectare de floresta tropical é convertido em terras agrícolas, muito mais espécies perdem grandes proporções de suas casas do que em lugares como a Europa ”, disse Beyer.

Os resultados preveem que as mudanças climáticas terão um impacto crescente na distribuição geográfica das espécies. O aumento das temperaturas e a mudança nos padrões de chuva irão alterar os habitats significativamente, por exemplo: outros estudos previram que, sem ação climática, grandes partes da Amazônia podem mudar de floresta tropical de dossel para uma mistura de floresta e pastagem aberta como a savana nos próximos 100 anos.

“As espécies na Amazônia se adaptaram para viver em uma floresta tropical. Se a mudança climática fizer com que este ecossistema mude, muitas dessas espécies não serão capazes de sobreviver – ou pelo menos serão empurradas para áreas menores de floresta tropical remanescente ”, disse Beyer.

Ele acrescentou: “Descobrimos que quanto mais altas as emissões de carbono, pior fica para a maioria das espécies em termos de perda de habitat”.

Os resultados fornecem suporte quantitativo para medidas políticas que visam limitar a área global de terras agrícolas – por exemplo, intensificando a produção de alimentos de forma sustentável, encorajando mudanças na dieta para comer menos carne e estabilizando o crescimento populacional.

A conversão de vegetação natural em terras agrícolas e urbanas e a transformação de habitat adequado causada pelas mudanças climáticas são as principais causas do declínio nos tamanhos de alcance e duas das ameaças mais importantes para a biodiversidade terrestre global.

“Se essas tendências passadas nas perdas de habitat vão reverter, continuar ou acelerar, dependerá das futuras emissões de carbono globais e das escolhas sociais nos próximos anos e décadas”, professora Andrea Manica, do Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge, que liderou o estudo .

Ele acrescentou: “Embora nosso estudo quantifique as consequências drásticas para a distribuição das espécies se o uso global da terra e as mudanças climáticas não forem controlados, eles também demonstram o enorme potencial de ação política oportuna e concertada para interromper – e de fato reverter parcialmente – tendências anteriores em intervalo de contrações. Tudo depende do que fizermos a seguir. ”

Esta pesquisa foi apoiada pelo Conselho Europeu de Pesquisa.

Fonte: University of Cambridge

Tradução e edição de Henrique Cortez, EcoDebate.