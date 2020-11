Termina primeiro turno das eleições municipais na maior parte do país

Eleitores que estão nas filas poderão votar

A Justiça Eleitoral encerrou a votação às 17h (horário de Brasília) na maior parte do país. Os eleitores que estão nas filas das seções eleitorais receberão senhas e poderão votar mesmo com o término do horário. Com o fim da votação, os votos passam a ser apurados e os resultados serão divulgados pelos tribunais regionais eleitorais.

Devido ao fuso horário, a votação continua no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amazonas, que estão atrasados em uma hora em relação ao horário de Brasília. No Acre são duas horas de diferença.

Neste primeiro turno das eleições municipais, mais de 147 milhões de pessoas estão aptas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Entre as capitais, apenas em Macapá e em Brasília não há eleição neste domingo. A capital amapaense, por causa de problemas com fornecimento de energia elétrica, e a capital federal, porque não tem prefeito, nem vereadores.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Denise Griesinger