Em 2020, atos de impactos ambientais foram acelerados pelo Governo Bolsonaro

Foto: Greenpeace

A análise feita a partir de dados do Monitor de Política Ambiental, ferramenta desenvolvida em parceria da Folha com a iniciativa Política por Inteiro, que acompanha a atividade do governo federal no setor, mostra que o governo Jair Bolsonaro já publicou mais de 600 atos que podem trazer mudanças significativas na área ambiental, 500 deles só neste ano, o governo Bolsonaro acelerou a publicação de medidas referentes ao meio ambiente durante os meses de março e maio, quando comparadas com 2019.

Segundo reportagem do site Folha de São Paulo, o aumento dos atos publicados pelo governo não são todos negativos, mas o grande volume de novas normas dificulta o acompanhamento das alterações na área, especialmente nos atos classificados como desregulação, flexibilização, desestatização e reforma institucional.

O Monitor da Política Ambiental seleciona os atos publicados no Diário Oficial por meio de inteligência artificial e são analisados pela equipe da iniciativa Política Por Inteiro. A seleção automática é realizada com base na temática ambiental e de mudança do clima, a equipe da Política Por Inteiro verifica diariamente aquelas que apresentam mais implicações perante o interesse público.

Fonte: Amazônia.org.br