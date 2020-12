Em 2021 valor da produção agropecuária do Brasil pode superar R$ 1 trilhão

De acordo com o Ministério da Agricultura, aumento será de 15,7%

Estimativas recentes do Ministério da Agricultura, apontam que o crescimento do Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária brasileira terá continuidade em 2021 e pela primeira vez o total deverá superar a marca de R$ 1 trilhão, 15,7% maior que o recorde previsto para 2020 que era R$ 885,8 bilhões, aumento de 15,1% a mais que em 2019.

Segundo o jornal Valor Econômico, para a pecuária, o ministério elevou sua projeção para o VBP no ano que vem para R$ 317,6 bilhões, um incremento de 10,7% ante 2020 (R$ 286,8 bilhões, 7,3% mais que em 2020). O segmento é puxado pelos bovinos, cujo VBP deverá atingir R$ 124,2 bilhões este ano, 14,5% acima do resultado de 2019, e R$ 139,9 bilhões em 2021, um aumento de mais 12,6%.

Além da pecuária, a soja, líder do agronegócio brasileiro, deverá alcançar VBP de R$ 237,7 bilhões neste ano, 40,4% acima do valor de 2019, e R$ 328,6 bilhões no no próximo ano, um avanço de mais 38,2%, se confirmado este aumento, o valor bruto da produção do grão praticamente dobrará durante dois anos.

Fonte: Amazônia.org.br