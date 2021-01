Comitê vai monitorar impactos da covid-19 sobre indígenas de Manaus

Portaria que cria o comitê está publicada no Diário Oficial União

A Secretaria Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde editou portaria para monitorar os impactos da covid-19 na população indígena do município de Manaus. O comitê atuará no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena da capital amazonense.

O grupo tem por objetivo o planejamento, a coordenação, execução, supervisão e o monitoramento dos impactos da doença na saúde da população indígena da região. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (6).

O comitê será comandado pelo coordenador distrital de Saúde Indígena, que poderá convocar órgãos e entidades participativas na atenção a saúde indígena e convidar representantes de instituições ou entidades, públicas ou privadas para participarem das reuniões do comitê.

De acordos com os dados mais atualizados divulgados pelo Ministério da Saúde, o estado do Amazonas registra 204,9 mil casos de covid-19, com 5.414 mortes. Já o município de Manaus apresenta uma quadro de 84.310 casos acumulados da doença, com 3.478 óbitos.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Aécio Amado