Manaus não abrirá escolas para a realização do Enem: “Não é viável”, diz secretário

Manaus bateu recorde de novas internações diárias pela covid-19 desde março – Bruno Kelly/Amazônia Real

Após o Ministério da Educação (MEC) reafirmar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante a segunda onda de contaminação pela pandemia de coronavírus, o secretário de educação de Manaus, Pauderney Avelino, anunciou nesta quarta-feira (13) que a prefeitura não disponibilizará escolas para o teste e que irá postergar a data do exame.

A justificativa é impedir aglomeração em um período em que o município está sob grave crise sanitária. Na última semana, a capital amazonense registrou 11.129 novos casos de covid-19 e 344 mortes.

“Chegamos à conclusão de que não é viável abrir as escolas nessa semana e na próxima para que possa ter o exame do Enem. Entendemos também que o exame pode ser adiado para fevereiro. Sem prejuízos de vidas e sem prejuízo para os alunos”, afirmou o secretário.

Assista ao vídeo com o pronunciamento:

Após o comunicado ser enviado ao MEC, representantes de Manaus receberam um telefonema do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, pedindo para que retrocedessem na requisição.

“Recebi hoje um telefone do presidente do Inep solicitando que nós voltássemos atrás e eu falei da situação que se encontra Manaus com relação a essa pandemia”, informou Avelino.

Apesar das diversas requisições, Lopes afirmou que não há possibilidade de adiamento. “Não trabalhamos com a hipótese de adiamento, o que pode haver é um cancelamento em algumas cidades. Se a gente não puder aplicar a prova, infelizmente essa cidade vai ficar fora do Enem de 2020”, explicou Lopes em entrevista à CNN Brasil.

Por: Vanessa Nicolav

Fonte: Brasil de Fato