Ministro do Turismo alega que ‘apps’ de turismo são fiscais do meio ambiente

Em entrevista na noite de domingo (10), o ministro do Turismo, Gilson Machado, comentou sobre o meio ambiente e viralizou nas redes com uma fala que creditava aos aplicativos de turismo a função de fiscalizar a proteção da natureza. “Eu não tenho dúvida de que o país da gente é o mais preservado, sabe por que? Porque nós hoje temos um aliado chamado os motores de reserva: Booking, Expedia, Tripadvisor… Quem vai julgar se o meio ambiente está preservado é o próprio turista”, disse Gilson. Nas redes, usuários ridicularizaram a fala, que ignora o papel dos órgãos ambientais – os verdadeiros fiscais do meio ambiente. Na entrevista, realizada no programa Poder Em Foco, no SBT, o ministro alegou ainda que esse é “o governo que mais se preocupou com meio ambiente, até porque o maior problema ambiental que nós temos é o controle ambiental urbano”.

Em sua fala, Gilson dá a entender que os aplicativos que funcionam como plataformas colaborativas sobre atrativos turísticos que coletam avaliações e comentários dos usuários (como Booking, Expedia e Tripadvisor), seriam um mecanismo de fiscalização eficiente. “Porque se ele [o turista] for em São Miguel dos Milagres, por exemplo (…) chegar num recife de coral, mergulhar e não ver ouriço, não ver um peixe, ele bota lá ‘não volte, porque eu não tenho o meio ambiente preservado’. Então o próprio trade hoje fica de olho na fiscalização ambiental, ajuda a fiscalizar, ajuda a manter o ambiente equilibrado”, alegou o ministro, aparentemente alheio aos inúmeros casos de turismo predatório em ambientes naturais e ao fato de que a zona marinha de São Miguel dos Milagres fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa dos Corais, ou seja, quem responde pela fiscalização por lá – e orienta a conduta dos visitantes – é o ICMBio.

Por: Duda Menegassi

Fonte: O Eco