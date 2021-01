Mulheres ocupam metade dos cargos de comando na Prefeitura de Belém (PA)

Dos 37 titulares de secretarias, coordenações e fundações empossados por Edmilson Rodrigues (PSOL), 18 são mulheres

A equipe foi empossada no último sábado, 2, em solenidade presencial seguindo os protocolos de segurança de prevenção à covid-19. – Mácio Ferreira/Assessoria

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL) empossou 18 mulheres para secretarias e coordenadorias da sua gestão. O número, que representa 50% da sua equipe, é inédito na administração municipal, que nunca teve esse quantitativo. A solenidade foi realizada no último sábado, (2), no hotel Sagres, em Belém.

Durante o evento, o prefeito pediu urgência na aprovação do projeto de renda mínima.

Anunciado para o dia 12 de janeiro, quando é comemorado o aniversário de Belém, o projeto renda mínima consiste em um benefício, que será completado pela prefeitura até chegar em R$ 450 para quem receber algum tipo de benefício ou pago integralmente aos que não recebem nenhum.



O valor foi escolhido, por ser o custo médio da cesta básica em Belém.

Conheça as mulheres que farão parte da em Belém

Ana Valéria Borges: engenheira civil, assume a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Ela tem mestrado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É técnica em Regulação de Serviços Públicos na Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA), onde também gerenciou grupos técnicos de Transportes e Saneamento.

Bruna Cavalcante: a Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae) tem como nova titular Bruna Cavalcante, que é graduada em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual do Pará (UEPA), especialista em agricultura familiar e desenvolvimento agroambiental da Amazônia pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Carolina Quemel: graduada em Administração e Gestão Pública, assume como secretária municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). Ela é vice-presidente do Diretório Municipal do PDT, tesoureira do Diretório Estadual do partido e presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista, o movimento de mulheres da legenda.

Christiane Ferreira da Silva: a delegada da Polícia Civil do Pará assume a direção da Defesa Civil. Ela é graduada em Direito pela UFPA e tem especializações em Gestão Estratégica em Defesa Social e em Processual Penal e Direito Penal. Foi delegada geral adjunta, diretora do Atendimento a Grupos Vulneráveis e da Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) e vice-presidente do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçada de Morte.

Edna Maria Sodré D’Araújo: consultora jurídica do Município de Belém, advogada e historiadora, assumiu a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (IPMB). Ela é servidora de carreira há 16 anos, com especializações em Direito Previdenciário, Direito Administrativo e Administração Pública.

Ellana Silva: cientista social formada pela UFPA e pós-graduada em Sociologia pela UEPA, é a nova administradora regional de Icoaraci (Adic). Ela é conselheira estadual de Educação, ex-conselheira do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), foi gestora do projeto de leitura e bibliotecas comunitárias da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa) e pesquisadora.

Georgina Tolosa Galvão: pós-graduada em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas e em Planejamento do Desenvolvimento pela UFPA, a economista é a nova coordenadora-geral do Fundo Ver-O-Sol. Ela é servidora efetiva da Secretaria Estadual de Emprego e Renda do Estado do Pará e foi secretária municipal de Finanças e presidente da Funpapa.

Inês Silveira: especialista em Organização de Eventos, Inês Silveira assume a Chefia do Cerimonial do Gabinete do Prefeito Edmilson Rodrigues. Ela foi chefe do Cerimonial nas primeiras gestões dele e também presidiu a Belemtur. É formada em Turismo pela UFPA, com especializações em Organização de Eventos, Ecoturismo e Turismo para o Mercosul.

Ivanise Gasparim: graduada em Direito e Psicanálise, é a nova secretária municipal de Saneamento. Ela foi vereadora, secretária estadual de Trabalho, Emprego e Renda, secretária municipal de Economia e coordenadora do projeto de combate à pobreza rural do Instituto Interamericano de Combate à Pobreza, em Brasília.

Jane Patrícia Gama: servidora de carreira da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Jane Patrícia Gama assume a Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS). É graduada em Línguas Portuguesa e Espanhola com especialização em Políticas Públicas de Igualdade Racial pela UFPA. É ativista dos movimentos negro, afro-religioso e LGBTQI+, membro do coletivo Sapato Preto e Yalorixá de Nanã, filha de Mãe Matilde de Oxalá.

Jurandir Santos de Novaes – A economista assume a Secretária Municipal de Administração (Semad). Ela é professora do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP). Foi secretária municipal de Planejamento nas gestões anteriores de Edmilson.

Káritas Lorena de Souza Rodrigues: procuradora do Município de Belém, servidora de carreira desde o ano de 2006, assume a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Ela é advogada com especialização em Direito Tributário e ex- subprocuradora-chefe da Procuradoria Fiscal do Município de Belém.

Keyla Negrão: doutora em Ciências da Comunicação pela Unisinos, a jornalista assume a Coordenação de Comunicação Social (Comus). Ela tem mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. É professora, pesquisadora e colaboradora do Coletivo Negritar de Comunicação. Foi diretora do Núcleo de Comunicação Popular e Comunitária da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

Lívia Noronh: mestre em Filosofia pela UFPA, foi professora substituta do curso de Filosofia da UEPA e professora colaboradora do curso de Educação do Campo da UFPA. Assume a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel). É educadora popular, pesquisadora e feminista negra.

Márcia Kambeba – primeira indígena a fazer parte do primeiro escalão da Prefeitura de Belém, Kambeba assume como ouvidora geral do município . Ela é mestre em Geografia, professora convidada da Universidade do Estado do Pará (UEPA), ativista, compositora, poeta, fotógrafa, atriz, palestrante e autora de três livros.

Márcia Mariana Bittencourt Brito: Graduada em Pedagogia, Britto é a nova secretária municipal de Educação (Semec). Professora da Faculdade de Artes Visuais da UFPA, mestre em Educação pela UFPA, especialista em Educação Superior e doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB).

Merilene Silva Costa: doutora em Ciências Agrárias em Agrobiodiversidade, assume a Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan). Ela tem graduação em Engenharia Florestal e mestrado em Ciências Florestais e é professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

Vanessa Egla do Nascimento – A advogada Vanessa Egla Rocha do Nascimento assume a administração distrital de Mosqueiro (Admo). Ela é mestranda em Segurança Pública pela UFPA e servidora pública concursada da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Por: Catarina Barbosa

Fonte: Brasil de Fato