Presidente da França diz que comprar soja brasileira é apoiar desmatamento da Amazônia

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou em suas redes que continuar dependendo da soja brasileira é apoiar o desmatamento da Amazônia. Em sua fala, Macron convoca a Europa a agir com responsabilidade e diz que o continente precisa começar a produzir sua própria soja, para que sejam consistentes com suas ambições ecológicas. “Quando importamos a soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída no Brasil, nós não somos coerentes”, afirmou Macron.

“Nós precisamos da soja brasileira para viver? Então nós vamos produzir soja europeia ou equivalente”, completou. Em dezembro, o governo francês já havia lançado um plano para subsidiar a expansão do cultivo de soja no país e diminuir a dependência externa.

Continuer à dépendre du soja brésilien, ce serait cautionner la déforestation de l'Amazonie.

Nous sommes cohérents avec nos ambitions écologiques, nous nous battons pour produire du soja en Europe ! pic.twitter.com/CORHnlIp8E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 12, 2021

A declaração prepara o terreno para as pressões internacionais que o Brasil deve sofrer com o início do mandato de Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos que assume oficialmente a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Biden já manifestou inúmeras vezes sua preocupação com as mudanças climáticas e com a preservação da Amazônia. O futuro presidente também já fez declarações indicando que poderia impor restrições econômicas ao país se não forem tomadas ações efetivas para conter o desmatamento.

Por: Duda Menegassi

Fonte: O Eco