Quase 60% das infecções de COVID são provocadas por pessoas sem sintomas, alerta novo estudo

Foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil/Fotos Públicas

Um novo artigo científico publicado há poucos dias por pesquisadores do Centro para a Prevenção e o Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) afirma que aproximadamente 59% de todas as transmissões da COVID-19 são a partir de pessoas assintomáticas: 35% de indivíduos pré-sintomáticos e 24% que nunca apresentam sintomas.

Ou seja, os cientistas estimam que pelo menos 50% das novas infecções por SARS-CoV-2 tenham se originado da exposição a indivíduos com infecção, mas sem sintomas. Esse número só reforça ainda mais a recomendação de especialistas sobre a necessidade do uso das máscaras de proteção e do distanciamento social. Exatamente o contrário daquilo que foi visto no final de semana passado nas praias do Rio de Janeiro…

O objetivo do estudo divulgado na publicação JAMA Network era analisar a proporção de transmissões do novo coronavírus. De acordo com os modelos usados pelos pesquisadores, 30% das pessoas contaminadas pela COVID-19 nunca desenvolvem sintomas, todavia são 75% tão infecciosas quanto aquelas que desenvolvem a doença.

“Além da identificação e isolamento de pessoas com COVID-19 com sintomas, o controle eficaz da disseminação exigirá a redução do risco de transmissão de pessoas com infecção que não apresentam sintomas. Essas descobertas sugerem que medidas como uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento social e testes estratégicos de pessoas que não estão doentes serão fundamentais para desacelerar a disseminação do coronavírus até que vacinas seguras e eficazes estejam disponíveis e amplamente utilizadas”, ressaltam os pesquisadores.

De acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, a pandemia da COVID-19 já matou mais de 1,9 milhão de pessoas no mundo inteiro e contaminou outras 90 milhões. No Brasil, o número de mortos passa de 200 mil e os casos positivos somam mais de 8 milhões.

Nas últimas semanas, os números subiram muito em vários países e as autoridades alertam que tanto nos lugares onde a vacinação já começou, como naqueles onde ainda não há data definida, como é o caso do Brasil, não é hora de baixar a guarda. O vírus continua circulando entre a população e há uma nova variante que especialistas acreditam ser ainda mais contagiosa.

Por isso, continue usando a máscara e evite aglomerações! Essas atitudes podem não apenas salvar a sua vida, mas das pessoas que você ama!

Por: Suzana Camargo

Fonte: Conexão Planeta