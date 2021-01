Sobrevivente do massacre de Pau D’Arco é assassinado no Pará

Enterro dos trabalhadores rurais mortos na chacina de Pau D’Arco (PA). Foto: Antonio Carlos/Repórter Brasil

O sobrevivente da chacina de Pau D’Arco, Fernando dos Santos Araújo, foi assassinado na noite de ontem (26) com um tiro na nuca, no Pará. Segundo informações da Comissão Pastoral da Terra, ele foi morto no lote onde morava.

Em 2017, policiais foram até a Fazenda de Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco, no Pará, para cumprirem um mandado judicial e assassinaram nove trabalhadores e uma trabalhadora rural. Com base em laudos e investigações, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apurou que não houve confronto.

Fonte: Amazônia.org