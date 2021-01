Variante do coronavírus do Amazonas é identificada em São Paulo

Pacientes têm histórico de viagem ou residência em Manaus

A Secretaria de Saúde do Estado e São Paulo confirmou hoje (26) que a variante do coronavírus encontrada no Amazonas foi identificada em três pacientes atendidos em São Paulo. Segundo a secretaria, os três têm histórico de viagem ou residência em Manaus.

A confirmação foi feita por meio de sequenciamento genético realizado no Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, que é referência nacional. O vírus foi sequenciado a partir de amostras com resultados positivos dos exames processados pelo Centro de Virologia. A variante do vírus é resultado de uma mutação no coronavírus original.

“Essas mutações poderiam estar associadas a um maior potencial de transmissão, apesar de ainda não haver comprovação científica de que esta variante seja mais virulenta ou transmissível em comparação a outras previamente identificadas”, destacou, em nota, a Secretaria de Saúde.

Reinfecção

O Ministério da Saúde confirmou, no último dia 15, que a nova variante amazônica do coronavírus causou a reinfecção de uma pessoa. A paciente é uma mulher de 29 anos, infectada inicialmente em março do ano passado.

O segundo diagnóstico ocorreu no fim de dezembro. O resultado do segundo exame revelou uma mutação do vírus, que teria origem no estado do Amazonas.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Nádia Franco