Bancada ruralista vê bom momento para flexibilizar legislação ambiental

“Nós estamos no melhor momento para tocar as pautas que são caras ao setor produtivo”, discursou o deputado Sérgio Souza (MDB-PR), ao tomar posse nesta terça-feira (02) como novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA). A posse contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Souza elencou pautas prioritárias para a bancada ruralista em 2021: flexibilizar o licenciamento ambiental, aprovar uma lei de regularização fundiária, um novo marco de liberação de novos agrotóxicos e revisar os processos de demarcação de terras indígenas.

“Tudo leva a crer que nós teremos uma continuidade desse governo liberal por vários anos, mas uma hora podem retornar aqueles que não têm a mesma ideia que nós. Estamos vivendo o melhor momento para avançarmos naquelas pautas que são caras ao setor produtivo”, disse o deputado, que assumiu a presidência da FPA no lugar do deputado Alceu Moreira (MDB-RS).

“Não existe nenhum ano melhor para nós avançarmos nessas pautas que o terceiro ano do mandato. É agora que tem que ser. O primeiro ano do mandato o governo está se ambientalizando, formando o seu governo, o parlamento está se acertando, no segundo tem eleições municipais. No terceiro não. A casa está arrumada, as eleições estão prontas. E o ano que vem, em 2022, é novas eleições e a pauta será regida pela opinião pública e nós sabemos isso. É esse o ano”.

