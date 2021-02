Barcos do INSS retomam missões no Amazonas

Viagens serão reiniciadas na próxima segunda-feira (22)

Depois de mais de um mês interrompidas por causa da pandemia de covid-19, as viagens dos dois barcos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Amazonas serão retomadas. Na próxima segunda-feira (22), o PrevBarco AM 1 recomeça a circular no município de Boca do Acre. O PrevBarco AM 2 retomará os trabalhos no município de Guajará.

As viagens estavam suspensas desde 19 de janeiro, por causa do agravamento da pandemia no estado. Segundo o INSS, apesar do atraso de um mês no cronograma, as embarcações cumprirão o roteiro de viagens a todas as localidades agendadas, bastando acrescentar cerca de 30 dias às datas anteriores.

Protocolo sanitário nos PreviBarcos

Para prevenir o contágio pelo novo coronavírus nos PrevBarcos, o INSS organizou um protocolo sanitário de proteção e de distanciamento social nas embarcações. Os guichês de atendimento e as mesas dos médicos peritos ganharam anteparos de acrílico. Os funcionários recebem máscaras, aventais e luvas descartáveis.

Os segurados do INSS esperam a vez fora da embarcação, em espaços externos, sob o abrigo de tendas ou ao ar livre, com cadeiras distanciadas entre si. Todos são obrigados a usar máscara. Os barcos e as demais instalações são submetidos a higienização frequente, com oferta de álcool em gel.

Além das duas unidades no Amazonas, o INSS tem três barcos que prestam os mesmos serviços de uma agência fixa. O órgão tem dois PrevBarcos no Pará e um em Rondônia. Juntos, os barcos podem atender até 300 pessoas por dia.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Nélio de Andrade