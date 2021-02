Bolsonaro anuncia medidas de apoio ao Acre

Presidente sobrevoou regiões afetadas por cheias de rios no estado

O presidente Jair Bolsonaro está, nesta manhã, no Acre, estado afetado por cheias de rios. Neste momento, Bolsonaro anuncia medidas de apoio ao estado.

Mais cedo, o presidente sobrevoou regiões inundadas do Acre, como o município de Sena Madureira.

Na última segunda-feira (22), o governador do Acre, Gladson Cameli, decretou estado de calamidade pública em dez cidades do estado, em virtude das cheias dos rios. Cerca de 130 mil pessoas foram afetadas no estado.

O decreto abrange Rio Branco, capital do estado, e os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Além das cheias dos rios, o estado enfrenta crise de saúde pública causada pela covid-19 e pelo surto de dengue.

Acompanhe, ao vivo, a coletiva de imprensa:

