Carrefour Brasil é 1ª empresa a adotar área para preservação da Amazônia em programa de Salles

O programa “Adote um Parque”, deverá ser lançado nesta terça-feira pelo governo

O Carrefour Brasil fechou acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) para patrocinar e investir R$4 milhões por ano na preservação de uma área de conservação da Amazônia como parte do novo programa “Adote um Parque”, que será lançado nesta terça-feira (9) pelo governo.

A unidade brasileira da varejista francesa confirmou em comunicado à Bloomberg News a negociação, segundo a reportagem, a empresa ficará responsável pela preservação de 75 mil hectares de floresta, uma área que equivale à cidade de Nova York. De acordo com o jornal Estadão, a área a ser patrocinada pelo Carrefour é a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, em Rondônia, que é fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

Por meio de nota encaminhada ao Poder360, o Carrefour diz que avalia positivamente o programa criado pelo MMA. A empresa “vem seguindo os trâmites administrativos referentes a adoção de uma das Unidades de Conservação Ambiental da Amazônia, que depende de aprovação dos órgãos responsáveis“.

O acordo prevê o patrocínio por um ano e poderá se renovar por mais quatro. Segundo Ricardo Salles, ministro do MMA, outras cinco empresas devem aderir nos próximos dias ao programa de adoção. Juntas, as seis empresas podem destinar R$14 milhões para os esforços de proteção da Amazônia.

O programa “Adote um Parque” foi divulgado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em julho de 2020. O projeto não é de concessão ou venda de terras e a parceria exige que as empresas assumam o dever de proteger as áreas contra queimadas e desmatamento, regenerem florestas degradadas e invistam em melhorias de infraestrutura.

Fonte: Amazônia.org