Estado do Pará vacina idosos acima de 85 anos contra covid-19 até este domingo (7)

Neste segundo lote, governo prevê vacinação de 12 mil idosos, 480 quilombolas e 267 indígenas Warao

Idosos receberam, em Belém (PA), a primeira dose do imunizante contra a covid-19 – Arte/Brasil de Fato

O estado do Pará está vacinando idosos com 85 anos ou mais desde esta quarta-feira (2) até o próximo domingo (7). A vacinação ocorre em Belém e na região metropolitana da capital do Pará.

O cadastro de idosos deve ser realizado pelo site da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém ou em qualquer posto de saúde da capital paraense.

Os postos de vacinação funcionam das 9h às 18h. Para receber o imunizante, os idosos devem apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Já os idosos acima de 85 anos com dificuldade de mobilidade serão vacinados em casa, após um cadastro realizado por qualquer familiar na unidade básica de saúde mais próxima.

Primeiro lote

O primeiro lote das vacinas foi recebido pela prefeitura da capital paraense em 16 de janeiro, e a vacinação iniciou em 19 de janeiro para profissionais de saúde. A vacina disponibilizada para a prefeitura de Belém atualmente é a CoronaVac, do Instituo Butantan.

No primeiro lote, o estado recebeu 20.000 vacinas, das quais 16.927 foram aplicadas ainda em janeiro.

Segundo a prefeitura, foram utilizadas 16.663 doses na vacinação de 100% dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), 20% dos profissionais de hospitais de maior porte em Belém e 10% de profissionais de clínicas e laboratórios da rede assistencial.

Outras 264 doses foram utilizadas para imunizar idosos em instituições de longa permanência.

Segundo lote

Para o segundo lote, usado na atual etapa da vacinação, são 19.450 doses, sendo 9.540 da Coronavac e 9.910 da AstraZeneca, da Oxford.

Serão vacinados 20% de profissionais de hospitais de maior porte (7.115); 10% para clínicas e laboratórios (1.502); todos os idosos com 85 anos ou mais (12.000); quilombolas (480) e indígenas Warao (267).

A Prefeitura de Belém disponibilizou 13 postos de vacinação. Quatro deles funcionam em formato de drive-thru. Além dos pontos na capital, nos distritos de Belém também foram montados postos de vacinação.

Por: Catarina Barbosa

Fonte: Brasil de Fato