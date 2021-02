Governo nomeia Coronel da PM para diretoria socioambiental do ICMBio

Nesta terça-feira (23), mais um nome passa a integrar a longa lista de militares em cargos de chefia na área ambiental desde que teve início a gestão Bolsonaro. A patente da vez é de Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo – os favoritos de Salles. O coronel em questão, Luis Henrique Falconi, assume o cargo de diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No currículo, Falconi traz experiência com finanças e administração. O que ele irá fazer na diretoria que lida com temas como comunidades tradicionais e o uso sustentável em UCs é um mistério.

A nomeação de Falconi veio direto do gabinete do presidente, assinada pelo ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto. Na mesma edição, foi nomeado o delegado da Polícia Federal, Cleber Abreu Borges, para o cargo de Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Fonte: O Eco