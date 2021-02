MPF requisita a polícias e à Funai informações sobre assassinato de indígena em Capitão Poço (PA)

Indígena foi morto a tiros na sexta-feira (12)

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofícios neste sábado (13) à Polícia Militar, à Polícia Federal, à Polícia Civil e à Fundação Nacional do Índio (Funai) em que são requisitadas informações sobre a morte do indígena Isac Tembé, em Capitão Poço, no nordeste do Pará.

Segundo a imprensa, o indígena, liderança do povo Tembé Tenetehara, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (12), por volta das 22 horas, e o crime foi confirmado por pessoas e lideranças próximas da vítima, de 24 anos.

Ainda segundo a imprensa, indígenas teriam informado que o crime foi cometido pela Polícia Militar, e que o corpo foi removido do local sem perícia alguma e levado para a cidade de Capitão Poço sem o conhecimento da família da vítima.

O MPF requisitou às polícias e à Funai que informem as circunstâncias da morte, o andamento dos procedimentos investigatórios instaurados, se houve a realização de perícia no local em que ocorreu o fato e se foi realizada a oitiva das pessoas presentes no local dos fatos.

O MPF também requisitou cópias dos documentos relativos ao caso e às respostas que serão fornecidas.

O prazo para que as respostas sejam apresentadas é de três dias.

Fonte: MPF