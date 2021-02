Programa Compromisso com o Clima abre edital para seleção de projetos ambientais

Instituto Ekos Brasil anuncia o lançamento do edital 2021 do Programa Compromisso com o Clima. Projetos que reduzem as emissões de gases de efeito estufa e geram benefícios ambientais têm de 10 de fevereiro a 24 de março para realizar a inscrição.

A novidade em 2021 está no critério de priorização dos projetos de Agricultura, Floresta e Uso do Solo, incluindo REDD+, especialmente localizados na Amazônia, mas também em outros biomas brasileiros. No entanto, o edital mantém a seleção de projetos também nas áreas de Energia, Manejo de Resíduos, substituição de combustíveis fósseis, dentre outros.

Os projetos selecionados serão submetidos a avaliações técnicas e jurídicas criteriosas conduzidas pelo Instituto Ekos Brasil e pela Mattos Filho. E aqueles aprovados irão compor o portfólio de compensação de carbono de grandes empresas. Atualmente, o programa conta o apoio institucional da B3, do Itaú, da Localiza, das Lojas Renner, escritório de advocacia Mattos Filho, da MRV, da Natura e do grupo RaiaDrogasil.

Sobre o Programa Compromisso com o Clima

Desde 2017, o Programa Compromisso com o Clima conecta empresas interessadas em compensar suas emissões de Gases de Efeito Estufa e projetos dedicados a gerar benefícios sociais e ambientais.

Com o apoio de grandes parceiros, o programa vem expandindo seu alcance e segue com o propósito de engajar o setor privado em ações de responsabilidade climática. Agindo de forma colaborativa, o Compromisso com o Clima proporciona ações de maior impacto e aponta para um futuro cada vez mais sustentável.

Confira o regulamento completo antes de preencher a ficha de inscrição.

Acesse: www.compromisso.ekos.social para mais informações.

Serviço:

Programa Compromisso com o Clima

Edital aberto para seleção de projetos

Inscrições: 10 de fevereiro a 24 de março

Contato: ekos.social@ekosbrasil.org