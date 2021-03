Acre tem uma denúncia de violência doméstica a cada quatro horas

No estado, nove mulheres foram vítimas do feminicídio durante a pandemia do novo coronavírus (Foto do ensaio “Sobrevivendo” de Juliana Pesqueira/Amazônia Real)

A cada quatro horas, uma mulher acriana foi vítima de violência em 2020. Foram 1.964 denúncias de um crime que não deu tréguas mesmo na pandemia da Covid-19. De março a dezembro, o Acre registrou nove feminicídios. Todas mulheres eram da cor parda e tinham entre 17 e 50 anos.

Na conclusão da série Um vírus e duas guerras, que desde março procurou visibilizar, durante a pandemia do novo coronavírus, o fenômeno silencioso da violência contra a mulher e o crime de feminicídio, o estado do Acre mantém-se como um dos mais violentos do Brasil. Mesmo com reduções proporcionais das denúncias em 2020, elas não anulam o fato de que os números sempre estiveram em um patamar elevado. Os 2.501 casos registrados em 2019 já indicavam que as mulheres acrianas são obrigadas a conviver de perto com a violência.

A professora acriana M.C., que terá o nome preservado por ainda temer por sua vida, por pouco não desistiu de tudo. Casada e grávida do segundo filho, ela conta que sofreu de diversas formas no relacionamento com o ex-companheiro. “Eu não sabia o que estava fazendo, nada mais importava. Eu tinha um sentimento horrível sobre mim mesma e minha vida”, recorda-se. Ela entrou em depressão profunda, a ponto de seus pais precisarem visitá-la constantemente.

M.C. chegou a registrar um Boletim de Ocorrência após ser ameaçada certa vez e ter seu carro danificado pelo homem. Após uma conversa com a sogra e com a gravidez inesperada, ela decidiu retirar a queixa. Mas a violência por parte do marido se tornou psicológica, praticamente diária.

“As agressões eram no sentido de me diminuir. Ele falava do meu corpo, que meu seio ficou diferente e que não era como era antes. Vários tipos de coisas que ele falava e me deixava muito mal. Dizia que eu era louca. Ele inventava histórias, dizia que não tinha dinheiro. E até fez um empréstimo no meu nome”, afirma.

A professora disse que suportou calada as ofensas e uma gestação solitária, mas com o tempo a violência psicológica voltou a ser física. “Aguentei algumas situações por medo dele não pagar o empréstimo e pelas ameaças. Só que chegou nesse ponto que ele me agrediu na presença de outras pessoas. Me senti muito humilhada e fui à delegacia denunciar. Me separei”, diz.

A separação veio próximo ao parto e um puerpério difícil. Porém, a professora contou com o apoio da família e da Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres, ligada ao governo estadual, que disponibilizou acompanhamento.

“Minha vida se resumiu a trabalho e a cuidar dos meus filhos. Eu não tinha felicidade. Aquilo tomava conta de mim”, lembra. “Eu não conseguia aceitar que minha vida tinha se transformado naquilo, a gente projetar ter uma família, investir num projeto, sonhar e, de repente, aquilo ser tirado de você e você ficar sozinha. É muito frustrante.” M.C. faz questão de agradecer à família, à psicóloga e ao psiquiatra, que estiveram próximos dela. “Se hoje eu estou aqui viva, é graças a todas essas pessoas.”

Um dos estados que mais mata mulheres

O monitoramento Um vírus e duas guerras é realizado por sete mídias independentes: Amazônia Real; AzMina; EcoNordeste, Marco Zero, Portal Catarinas e Ponte Jornalismo. O levantamento tem ainda o objetivo de fortalecer a rede de apoio e fomentar o debate sobre a criação ou manutenção de políticas públicas de prevenção à violência de gênero no Brasil.

Nos dois primeiros levantamentos, a série mostrou que de março, quando foi decretada a pandemia da Covid-19 no mundo, a agosto, o Acre registrou seis feminicídios, mantendo-o entre os Estados que mais matam mulheres no Brasil. No último quadrimestre, de setembro a dezembro de 2020, foram três mulheres assassinadas: duas no mês de setembro e uma em novembro.

Os retrocessos continuam

Assim como em todo o país, o Acre sofre com vários retrocessos em relação a políticas públicas para mulheres e ao próprio acolhimento das vítimas de violência. É o que explica a vice-presidente do Instituto Mulheres da Amazônia, Maria Meirelles. “O que a gente vê hoje é um cenário muito desfavorável no Brasil e no Acre. Tivemos um retrocesso absurdo nos últimos anos e que se intensificou no governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, vemos a violência contra a mulher aumentar disparadamente.”

Maria Meirelles acrescenta: “O Brasil é o quinto país em morte de mulheres e isso não é pouca coisa, tem mulher morrendo todos os dias, sofrendo violência, opressão, e não sabe como denunciar. Porque, ao mesmo tempo, a sociedade está se tornando muito conservadora e muito mais machista”.

No Acre, a Secretaria de Política Públicas para Mulheres se fundiu à de Direitos Humanos e passou a ser apenas uma diretoria. “Nós precisamos de um órgão apenas para tratar de políticas para mulheres, porque é uma violência estrutural e está aumentando muito. É muito grave”, alerta.

O monitoramento Um vírus e duas guerras analisou as mortes de mulheres nos 24 estados e no Distrito Federal pela taxa de habitantes. A cada 100 mil mulheres, uma foi vítima de feminicídio: a taxa média de 2020 foi de 1,18. O Acre ficou em quarto lugar com uma taxa de 2,43 mulheres. Na frente estão o Mato Grosso, com 3,56, e Roraima 2,95.

