Atlas prevê um aumento de 4 milhões de hectares de área irrigada no Brasil

A Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) lançou um atlas sobre a agricultura irrigada no Brasil. De acordo com a publicação, o país vai ganhar 4,2 milhões de hectares em área irrigada nos próximos 20 anos. A estimativa representa um aumento de 79% com relação aos atuais 5,3 milhões que utilizam água de mananciais.

Após quatro anos desde sua primeira publicação, a segunda edição do Atlas Irrigação indica que 22% da área dedicada à agricultura no Brasil pode ser irrigada sem ultrapassar os limites sustentáveis do setor. A agricultura irrigada do país capta cerca 30 trilhões de litros de água por ano em mananciais.

Atualmente com 8,2 milhões de hectares de áreas irrigadas, sendo uma parte de mananciais (5,3 milhões de ha) e outra de água de reuso (2,9 milhões de ha), o país está na lista das 10 nações com maior área equipada para irrigação. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Bahia e Rio de Janeiro são os que apresentam o maior aumento de área que utiliza a técnica.

Cerca de 50% da água disponível em reservatórios no Brasil é destinada para a irrigação em cultivo, dentre outros alimentos, de arroz, de café e de cana, segundo a publicação. O abastecimento humano aparece em segundo lugar, com 24,3%; industrial em terceiro, com 9,7%; animal em quatro, com 8,4%; e de termelétricas em quinto, com 4,5%.

Fonte: O Eco