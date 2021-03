“Ele mudou a cena do crime”, diz mãe de Talita Portugal, vítima de feminicídio em Rondônia

O assassinato da jovem pelo cantor Cleverson Siebre chocou o estado, que registrou seis feminicídios só no último quadrimestre de 2020 (Foto: arquivo da família)

Tatila Portugal, de 24 anos, foi morta por estrangulamento em 6 de setembro de 2020, em Ariquemes, município de Rondônia. O acusado, o namorado e cantor Cleverson Siebre, 27, disse à polícia que a jovem tinha cometido suicidio. Foi o que bastou para que a hashtag #nãofoisuicidio se espalhasse. A família de Tatila, de imediato, não acreditou que a jovem teria tirado a própria vida. A confirmação veio com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), que constatou a causa da morte.

Cleverson Siebre foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel (estrangulamento), não permitir a defesa da vítima, feminicídio, além de fraude processual e cumpre prisão preventiva. O brutal assassinato de Talita foi um dos seis casos de feminicídio que ocorreram em Rondônia nos meses de setembro a dezembro de 2020. Os dados são do terceiro e último monitoramento Um vírus e duas guerras.

Não foi apenas o feminicídio que se agravou durante a pandemia da Covid-19. Em 2020, ocorreram 9.815 denúncias de violência doméstica em Rondônia, mantendo um patamar próximo, mas elevado, aos 9.994 casos de 2019.

Verônica Sousa Portugal, 43 anos, mãe de Tatila, conta que na madrugada do crime a filha e o namorado foram à festa do irmão dele e que segundo amigos presentes estava um clima bom e sem briga. À 0h40, ela já chegou no hospital sem vida. Na véspera, um sábado, Verônica e a família foram para uma pescaria sem saber de nada. Pousaram no local, mas já tinham planos de voltar no domingo, pois programaram um almoço com Talita. “Minha irmã e minha cunhada chegaram cedo, dizendo que ela tinha sofrido um acidente de moto e estava muito ruim, que seria transferida para Porto Velho”, lembra.

A família de Talita se apressou para voltar a Ariquemes. Ao chegar, a mãe da jovem logo estranhou que tinham vindo de outra cidade um amigo da família, o padrinho de Talita e a esposa dele. “Aí minha cunhada me confirmou que ela não tinha resistido. Somente mais tarde minha outra filha, que sabia da verdade, falou que ela tinha morrido de estrangulamento, se enforcado”.

Verônica também lembra que todas as vezes que o casal – que se conheciam há 4 anos – se separou tinha sido por iniciativa dele e acrescenta: “Ela morreu por amar demais e não ver o monstro que estava do lado”. A mãe de Tatila afirma que no momento teve certeza de que a filha não tinha cometido suícidio. “Essa versão de suicídio foi o que ele disse a polícia, e ele inclusive mudou a cena do crime, para simular o suicídio.”

Explosão de casos durante a pandemia

Rondônia viu uma explosão de casos de feminicídios no último quadrimestre de 2020. Foram seis assassinatos. No primeiro levantamento, entre os meses de março e abril, o estado havia registrado um caso de feminicídio.

No segundo monitoramento, de maio a agosto de 2020, o estado teve dois feminicídios.O monitoramento Um vírus e duas guerras é realizado por sete mídias independentes: Amazônia Real; AzMina; #Colabora; EcoNordeste, Marco Zero, Portal Catarinas e Ponte Jornalismo. O levantamento tem o objetivo de fortalecer a rede de apoio e fomentar o debate sobre a criação ou manutenção de políticas públicas de prevenção à violência de gênero no Brasil.

Na comparação dos dados entre março a dezembro de 2020 e 2019, os casos em Rondônia aumentaram 50%: 9 mortes contra 6 do ano anterior. O que colocou o estado entre os 14 que mais mataram mulheres no ano passado. O monitoramento analisou dados de 24 estados e mais o Distrito Federal.

Infográfico produzido por Fernando Alvarus/Colabora

Um abrigo mantido em sigilo

A coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social à Mulher (Creas), Silvana Tomaz, que no penúltimo quadrimestre falou sobre as mulheres que não tinham como denunciar a violência, conta que os números de atendimentos no centro continuaram altos no final de 2020. “Tivemos um aumento significativo em setembro e outubro nos números de atendimento. Foi o maior desde que eu atendo o Creas, principalmente, com as psicólogas”, diz.

Entre as denúncias, o Creas notou um aumento nos casos de cárcere privado. “Deixou de ser aquela objeção e passou para o real, passou para o cárcere literal. Fizemos alguns atendimentos de mulheres que conseguiram socorro para sair do cárcere”, diz Silvana. Para ela, o fator econômico ainda é um dos fatores mais importantes que obrigam a mulher a ser refém da violência doméstica. “Houve um aumento de feminicídio em 2020, a fragilidade das mulheres retornam a isso, as mulheres acompanhadas por nós estão mais vulneráveis economicamente e agora sem o auxílio emergencial está mais frágil”.

A Casa Noeli, que atua como uma casa de acolhimento para vítimas da violência doméstica, também constatou o aumento de denúncias. Estas podem ser feitas por meio da Delegacia, Policia Militar, Ministério Público, Creas, entre outros órgãos. Elineide Ferreira Oliveira, 35 anos, assistente social e coordenadora da instituição, contou sobre as dificuldades que a Casa Noeli passou durante a pandemia. “A maior dificuldade foi o grande aumento de casos de acolhimento que fugiu do normal gerando uma despesa fora do planejado”, diz..

A instituição filantrópica surgiu em 2011 para acolher mulheres em situação de violência e também seus filhos e filhas. É uma parceira entre a Paróquia da Santíssima Trindade, na época representando a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e a Prefeitura de Ariquemes, do município de Rondônia. Assim como o Creas, a Casa Noeli realiza também rodas de conversas para as mulheres.

“O endereço é mantido em sigilo devido à complexidade dos casos, o período de acolhimento é de 1 a 90 dias a depender da necessidade de cada caso, é ofertado atendimento psicossocial, encaminhamento jurídico, a cursos profissionalizantes, para o mercado de trabalho e demais encaminhamentos para os órgãos componentes da rede de atendimento”, explica Elineide.

No Creas, Silvana enfatiza que mesmo durante a pandemia se intensificou a busca pela melhor forma de contatar mulheres que estavam sendo vítimas de agressão em casa. “A patrulha Maria da Penha retornou a monitorar as medidas protetivas, é um braço forte no atendimento. E foi feita uma campanha em que ela teve duas ramificações, uma foi vídeo e a outra foi um banner de como pedir socorro durante a pandemia”.

Além de um material desenvolvido em colaboração com a Universidade de Rondônia, Silvana acrescenta: “ O que me preocupa é que está longe do alcance das mulheres, a vítima não sabe, não vê. Tem que ser feito um material de uma campanha com chamadas curtas, blogs, jornais.”

O ciúme e a dor

Talita Portugal (Foto: Arquivo da família)

Silvana Tomaz também comenta que o aumento dos casos de violência doméstica ocorre pelo “avanço das ideias conservadoras, retrógradas e machistas” na sociedade brasileira. Como foi o caso da jovem Tatila Portugal, conforme relato de Verônica, a filha sempre acreditou que o namorado ia mudar com o tempo e diminuir o ciúme que sentia. “Ela sofria muito quando se separava dele. Ela o amava e falava pra todo mundo que era um amor para a vida toda. A cada problema que ele tinha, fosse familiar ou financeiro, ele acabava discutindo com ela. Ela sempre tentando entender, porque ele estava nervoso. Ela queria passar a vida ao lado dele”, afirma Verônica.

A mãe de Tatila conta que as crises de ciúme eram constantes. Uma semana antes do crime, Cleverson Siebre soube que a jovem tinha ido a uma casa de duas amigas de infância e perturbou-a a noite toda. A filha descreveu que ouviu coisas horríveis sobre ela, vindo do namorado. Verônica passou a falar quase todos os dias, preocupada com a situação.

A família de Tatila logo após o acontecido se mobilizou para não deixar o ocorrido ser esquecido. “Desde a primeira semana fizemos uma grande movimentação nas redes sociais, e nas ruas com as tags #JustiçaPorTátila e #NãoFoiSuicídio. Fizemos vários pitstop, em locais diferentes, mas principalmente na esquina das duas principais avenidas da cidade. Nos pitstop sempre passava alguém falando algo contra, na maioria das vezes não trocamos ofensas”. Mas houve também diversos apoios durante os atos. “Recebemos muito mais apoio da população, as ameaças e ofensas se dissiparam de tão poucas que foram. Muitas pessoas param para conversar, oferecer apoio, falar que ele deve ficar preso”.

“É uma dor imensa”, encerra a mãe de Talita Portugal, na entrevista à Amazônia Real. “Saber que nunca mais poderemos nos abraçar, não ter mais as conversas que tínhamos, não ouvir mais sua voz, quase gritando, não ouvir mais o som de suas risadas, não poder compartilhar seus planos. Mas confiamos na justiça terrena, e ele sabe que vai ter que pagar também na justiça divina. Sabemos que ela está em um bom lugar, acolhida, e cuidada. E isso acalenta nosso coração. Mas a saudade dói diariamente, e sei que nunca vai passar, porque foi um pedaço de mim, do meu coração que foi arrancado, e sangra. Uma ferida aberta paro resto dos meus dias aqui.”

No último quadrimestre de 2019, não houve nenhum caso de feminicídio em Rondônia, um contraste com o ano de 2020, no qual iniciou a pandemia da Covid-19. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, das seis mulheres mortas de setembro a dezembro de 2020, quatro foram identificadas como mulheres pardas, uma amarela e uma delas não foi informado. Em todo 2020, foram registrados 43 homicídios dolosos em que as vítimas foram mulheres, sendo quase o dobro do número registrado em 2019, com 22 casos.

Por: Alicia Lobato

Fonte: Amazônia Real