Ministério divulga lista oficial de parques e valores do Adote um Parque

O Ministério do Meio Ambiente oficializou hoje, através de Portaria no Diário Oficial da União, a lista das unidades de conservação (UCs) selecionadas para o programa Adote Um Parque, e os valores mínimos de investimentos para cada um deles. O cálculo estabelece um valor de referência por hectare, sendo 50 reais para empresas nacionais e 10 euros para estrangeiras. A primeira fase do programa federal contempla apenas Ucs inseridas na Amazônia, num total de 132 áreas protegidas, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. Os valores vão de R$193 milhões, no caso do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, a maior UC federal do Brasil, no Amapá, a R$128 mil para a menor UC federal da Amazônia, a Área de Relevante Interesse Ecológico Seringal Nova Esperança, no Acre.

O decreto que instituiu o Adote um Parque foi assinado no início de fevereiro, celebrado em evento oficial junto com a manifestação de interesse do grupo Carrefour em adotar a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, em Rondônia. Não foram divulgados mais detalhes sobre a proposta da empresa francesa, tampouco ficou claro ainda como funcionará a adoção no caso de unidades de conservação de uso sustentável, onde há presença de comunidades tradicionais.

Fonte: Salada Verde/ O Eco