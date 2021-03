Museu da Amazônia reabre exclusivamente por agendamentos a partir do 8 de março

Visitas vão ocorrer de segunda a sexta.

Museu da Amazônia — Foto: Vanessa Gama/Divulgação

O Museu da Amazônia (MUSA), em Manaus, vai reabrir para visitação a partir de segunda-feira (8). As visitas vão ocorrer de segunda a sexta. O local estava fechado em razão da pandemia.

Para manter o controle do número de pessoas nas dependências do Museu, todas as visitas precisam ser agendadas por este e-mail: agendamento@museudaamazonia.org.br.

Para entrar no Musa é obrigatório o uso de máscara e calçado fechado (tênis ou bota). Atividades do nascer do Sol, Pôr do Sol e Passarinhar também precisam ser agendados.

Atividades

O Musa, que também é conhecido como “Jardim Botânico”, fica localizado na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Entre as atividades disponibilizadas estão a visita guiada na floresta e a subida na torre.

Torre tem 42 metros de altura. Para chegar ao topo, visitantes devem ‘enfrentar’ 242 degraus — Foto: Camila Henriques/G1 AM

No trajeto é possível conhecer mais sobre a floresta Amazônica e árvores nativas da Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Mais de 40 árvores no percurso estão sendo catalogadas para serem criados placas informativas e tornar o passeio ainda mais interpretativo.

No local ainda é possível ver de perto um lago de vitórias régias, o aquário de peixes amazônicos e o serpentário. Mas é a subida na torre que chama bastante atenção, pois ela tem 42 metros de altura e 242 degraus, além de uma visão fantástica de Manaus.

O Musa está situado na Avenida Margarita, entre os bairros Jorge Teixeira e Cidade de Deus. Conheça mais do Musa nas nossas redes sociais usando @museudaamazonia.

Fonte: G1