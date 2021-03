Nova presidente da Comissão de Agricultura prioriza PL da regularização fundiária

A Câmara dos Deputados elegeu nesta quinta-feira (11) a deputada Aline Sleutjes (PSL-PR) para a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A parlamentar, em sintonia com as prioridades estabelecidas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o ano legislativo de 2021, já deixou claro que uma de suas prioridades será o Projeto de Lei nº 2.633/20, sobre regularização fundiária e “carinhosamente” apelidado de PL da grilagem por ambientalistas, que apontam que a proposta concede anistia aos invasores de terras públicas e estimula a prática criminosa normalmente associada ao desmatamento.

Sleutjes, em seu primeiro mandato como deputada federal, integra a Frente Parlamentar da Agropecuária e vem de uma família de produtores rurais. “Posso assegurar que meio ambiente e agronegócio andam juntos”, afirmou Sleutjes, após ser eleita. De fato, com a presidência da Comissão de Meio Ambiente também nas mãos do PSL e da deputada Carla Zambelli – a ser confirmada na votação desta sexta (12) – ambas as comissões estarão sob comando bolsonarista.

