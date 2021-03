Polícia Federal faz operação contra crimes ambientais no interior do AM

Objetivo é reunir provas contra os investigados, que possuem e controlam nove dragas responsáveis pela extração de minérios valiosos, especialmente ouro, do Rio Madeira.

A Polícia Federal faz uma operação contra crimes ambientais no interior do Amazonas, nesta terça-feira (23). No total, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Humaitá.

Segundo a PF, suspeitos de exploração ilegal de minérios vivem na cidade. A ação dessas pessoas causa impactos ambientais e prejuízos à saúde pública.

Polícia Federal apreendeu cerca d 260 gramas de material semelhante a ouro em operação no interior do AM — Foto: Divulgação

O objetivo dos mandados de busca e apreensão é reunir provas contra os investigados, que possuem e controlam nove dragas que são responsáveis pela extração de minérios valiosos, especialmente ouro, do Rio Madeira.

Foram apreendidos cerca de 260 gramas de material com características de ouro, além de R$ 171 mil em dinheiro.

Material apreendido pela Polícia Federal durante operação no interior do Amazonas — Foto: divulgação

Fonte: G1