Só um terço da população indígena foi vacinada contra o Covid-19, aponta estudo

Juscelina Silveira, da etnia Tukano, foi a primeira pessoa a receber a vacina em São Gabriel|Paulo Desana/Rede Wayuri

Segundo levantamento da ONG Open Knowledge Brasil, só um terço da população indígena já foi vacinada contra o coronavírus: 163.592 pessoas. O Brasil tem mais de 817 mil indígenas e segundo o IBGE 60% da população vive na Amazônia.

No estado do Amazonas, mais de 30% de indígenas aldeados ainda não foram vacinados. Entre os possíveis fatores para um grande número ainda não terem sido imunizados, estão a divulgação de notícias falsas, resistência por adeptos de religiões fundamentalistas e o descrédito na imunização a partir de falas de autoridades.

Segundo a Sesai, o Amazonas tem sete Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), unidades de saúde voltadas para este público em específico. O maior deles é o do Alto Solimões, que tem uma população estimada em 34.312 indígenas. Lá, 24.863 já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 16.900, a segunda. Um total de 9.449 ainda não foram imunizados.

O Dsei do Alto Rio Negro é o segundo maior do país. Cerca de 17.182 indígenas vivem na região. E assim como o do Alto Solimões, o número de indígenas que também não foram imunizados é alto: 7.866.

A análise da ONG identificou uma queda no ritmo da aplicação da vacina contra a Covid-19, principalmente para indígenas que vivem em aldeias e que possuem um acesso dificultoso ao sistema de saúde, isso coloca esse grupo em uma situação de vulnerabilidade.

Enquanto isso, neste domingo (28), o secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Câmpelo, disse que um lote de vacinas destinadas aos indígenas vence agora em abril. Segundo ele, existe um movimento do Conselho de Secretários de Saúde Municipais para que essas doses sejam transferidas para os municípios para evitar o risco de perdê-las.

Fonte: Amazônia.org.br