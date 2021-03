Veja as primeiras imagens do satélite brasileiro Amazônia 1, do INPE

Nesta quarta-feira (10), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou as primeiras imagens do satélite brasileiro Amazônia 1, que foi lançado no dia 28 de fevereiro deste ano. O equipamento irá capturar imagens do planeta em alta resolução a cada 5 dias e irá ajudar no monitoramento do desmatamento, realizado pelo próprio Inpe, além de monitorar a região costeira e reservatórios de água. O satélite é o primeiro completamente projetado, testado e operado pelo Brasil.

A recepção das primeiras imagens – com resolução espacial de 66 metros – ocorreu no dia 3 de março, após duas passagens diurnas do satélite. Foram divulgadas 5 imagens, uma delas de um dos nossos vizinhos amazônicos, a Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazônia Manuripi-Heath, na Bolívia, próxima da fronteira com o Acre. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, assim como o rio São Francisco também foram fotografadas pelo satélite.

Confira as imagens:

Composição colorida mostrando a região metropolitana do Rio de Janeiro e seu entorno. Foto: Inpe/Divulgação

Cor real mostrando a região metropolitana de São Paulo e seu entorno. Foto: Inpe/Divulgação

Cor verdadeira mostrando o reservatório de Sobradinho, rio São Francisco, e seu entorno. Foto: Inpe/Divulgação

Cor verdadeira mostrando ao município de Ibotirama, na Bahia, o rio São Francisco, e entornos. Foto: Inpe/Divulgação

Composição colorida mostrando a Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi-Heath, na Bolívia. Foto: Inpe/Divulgação

Por: Duda Menegassi

Fonte: O Eco