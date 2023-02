Abertos processos seletivos de bolsistas para estudo sobre o desmatamento no bioma Amazônia

A Embrapa e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) abriram dois processos seletivos de candidatos para bolsas DTI-B do CNPq. As oportunidades são para colaboração no projeto “Inteligência Territorial Estratégica aplicada à identificação, quantificação e qualificação de processos de desmatamento e apoio e orientação de políticas públicas e privadas no bioma Amazônia”. Exige-se um perfil profissional com graduação em geografia, agronomia, engenharia ambiental, ciência de dados ou áreas afins, e mestrado em sensoriamento remoto, geoprocessamento ou áreas correlatas. As atividades serão desenvolvidas presencialmente na sede da Embrapa Territorial (Campinas, SP), em carga horária de 20 horas semanais.

Uma das vagas abertas prevê atuações na aquisição e no pré-processamento de imagens do satélite Amazônia-1; no mapeamento de área florestal e de área com desmatamento por meio de sensoriamento remoto; e na comparação do resultado com outros mapeamentos de desmatamento do bioma. Para essa vaga, são desejáveis conhecimentos em aplicativos de GIS; técnicas de sensoriamento remoto; processos de desmatamento na Amazônia e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

As atividades previstas para a outra vaga incluem a organização de bancos de dados geográficos sobre desmatamento, uso da terra, tipologia florestal, infraestrutura de transportes, entre outros, e investigações dos fatores de maior correlação com o desmatamento a partir de análise multicriterial e análise de machine learning.

Os candidatos devem comprovar dois anos de experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação em áreas correlatas ao projeto, podendo esse tempo incluir os períodos de mestrado ou doutorado.

Os interessados devem manifestar interesse até o meio dia da quarta-feira dia 22 de fevereiro de 2023 por meio do e-mail [email protected], anexando cópia do currículo lattes. As entrevistas ocorrerão na sede da Embrapa Territorial (vejo o endereço abaixo), entre às 8h e às 18h do dia 24 de fevereiro.



Embrapa Territorial

Endereço: Avenida Soldado Passarinho, 303.

Bairro: Jardim Chapadão

Cidade: Campinas, SP.



Telefone: (19) 3211-6200

Por: Alan Rodrigues

Fonte: Embrapa